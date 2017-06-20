انتخاب تونس عضوا بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 23:04:19

- تم يوم الثلاثاء، انتخاب تونس في شخص المنصف البعتي، عضوا بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري لمدة أربع سنوات (2021-2017) بمناسبة الانتخابات التي جرت بنيويورك في إطار الاجتماع الرابع للدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.وحلّ المرشح التونسي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية، في المرتبة الأولى بحصوله على 50 صوتا من مجموع 55.كما أفرزت عملية فرز الأصوات انتخاب أربعة خبراء جدد من اليابان والأرجنتين وصربيا والمغرب.ويأتي هذا النجاح ليعزَز حضور تونس في لجان الخبراء الأممية لحقوق الإنسان على غرار لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل وحقوق المعوقين واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، وليؤكد السمعة الطيبة التي تحظى بها لدى المجموعة الدولية وحرصها الدائم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لاسيما بعد انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.وتمّ انشاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري بمقتضى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادقت عليها تونس سنة 2011 وناقشت تقريرها الأولي أمامها سنة 2016.أيمن