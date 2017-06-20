وزارة الداخلية: ارتفاع نسبة قتلى حوادث المرور خلال النصف الأول من شهر رمضان 2017

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 23:00:45

- ارتفعت نسبة قتلى حوادث المرور خلال النصف الأول من شهر رمضان لسنة 2017 بـ 4.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016، وفق ما أوردته وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء.وأعلنت الوزارة في ذات البلاغ، عن انخفاض نسبة حوادث في النصف الأول من رمضان لهذه السنة، بـ 33.5 بالمائة كذلك نسبة الجرحى بـ20.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتسبّبت مخالفة عدم انتباه السائق التي تعدّ أهم وقوع الحوادث، وفق البلاغ، في 41 حادثا وإصابة 55 جريحا، وتصدّرت مخالفة عدم ملازمة اليمين بقية المخالفات في عدد القتلى الذي بلغ 16 قتيلا.ووقعت أكبر حصيلة من الحوادث في ولاية صفاقس بنسبة 13 بالمائة بتسجيلها 21 حادثا تلتها ولاية نابل بنسبة 12 بالمائة بتسجيلها 20 حادثا، كما تصدرت ولاية صفاقس بقية الولايات من حيث عدد القتلى بنسبة 19 بالمائة وتليها ولاية القيروان بنسبة 16 بالمائة.وجدّدت وزارة الداخلية دعوة مستعملي الطريق إلى احترام قواعد السلامة المرورية وعدم الإفراط في السرعة لتفادي الحوادث لاسيما القاتلة منها.