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تنفيذ قرار هدم و ازالة لأسس طابق علوي بالمدينة العتيقة ببنزرت

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - نفذت مصالح الشرطة البلدية ببنزرت الشمالية، اليوم الثلاثاء، قرار هدم وإزالة لأسس طابق علوي انجز بالكامل من قبل صاحبه دون احترام للضوابط القانونية في المدينة العتيقة ببنزرت، وفق ما أكده مصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر ان قرار التنفيذ تم بالاستعانة بالمصالح البلدية والهياكل الامنية وتحت اشراف السلط المحلية والجهوية، مبينا أن البناء المذكور أنجز بطريقة فوضوية لا تراعي الخصوصية التاريخية للمكان، وذلك في تعد صارخ على المميزات الحضارية لواحدة من اقدم المدن العتيقة جهويا ووطنيا واقليميا.

وشدّد على أن التصدي لكل اشكال الخروقات بالجهة ولاسيما في مسائل البناء العشوائي متواصل بكل مناطق الجهة ، داعيا الهياكل المجتمعية للقيام بدورها التوعوي والتحسيسي في هذا الشأن من أجل ايقاف النزيف الحاصل من حيث عدم التقيد بالنصوص الواجبة في البناء والتشييد.

ولفت ذات المصدر إلى أن ولاية بنزرت تعتبر من الجهات الاولى في تنفيذ قرارات الهدم والازالة لكل مظاهر التعدي على الملك العمومي الترابي والبحري والغابي بـ 170 قرارا.
يشار الى أن السلطات الجهوية والمحلية ببنزرت عاينت الاسبوع الفارط الموقع قبل التأكيد على وجوبية تنفيذ القانون بشأنه بكل شفافية ووضوح.



Publié le:2017-06-20 21:06:33

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