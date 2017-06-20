اليوم الأول لتسجيل الناخبين للانتخابات البلدية : 2432 عملية تسجيل جديدة

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 14:20:22

- أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار(استقال من منصبه في 9 ماي الفارط ) ، اليوم الثلاثاء، أن نتائج اليوم الأول لتسجيل الناخبين للإنتخابات البلدية 2017 تعد معقولة مقارنة بالأيام الأول لانطلاق التسجيل لانتخابات 2011 و2014 حيث تم يوم امس الاثنين تسجيل 2432 ناخبا جديدا و1066 عملية تحيين.وأضاف، أثناء لقاء نظمته الهيئة اليوم بالعاصمة مع الأحزاب السياسية وحضره قرابة 12 حزبا ، أن تقنية "يو اس اس دي" (اي التثبت عبر الهواتف المحمولة من ورود اسم الناخب في سجل الناخبين) في اليوم الأول، قرابة 41 ألف ناخب من التثبت من البلدية ومركز الاقتراع.وقال أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو لفت نظر ممثلي الأحزاب السياسية إلى أن عملية التسجيل هذه السنة تكتسي صعوبة وتعقيدا أكثر من سابقاتها بالنظر لوجود معطى جديد يتمثل في "العنوان الفعلي" للناخب الذي تتم به حصريا عملية التسجيل الجديد أو التحيين وهو ما حدا بالهيئة إلى اشتراط وثائق غير بطاقة التعريف الوطنية لاتمام عملية التسجيل بالاضافة إلى مشاركة الأمنيين والعسكريين في التصويت لأول مرة الى جانب عدم امكانية تصويت التونسيين بالخارج خارج الجمهورية التونسية نظرا للصبغة المحلية لهذه الانتخابات.وأوضح أن الهيئة وضعت على ذمة العموم مركز اتصال على الرقم 1814 كما تم تخصيص 3 أرقام أجنبية للمواطنين التونسيين بالخارج بكل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا كما وضعت الهيئة على ذمتهم 633 مركز تسجيل ثابت بكامل تراب الجمهورية انطلق قرابة 96 بالمائة منها في العمل كما يجب منذ يوم أمس الاثنين .من جانبه دعا عضو الهيئة نبيل بفون ممثلي الأحزاب السياسية إلى بذل جهد مضاعف من أجل حث المواطنين على التسجيل وفق ما يتماشى مع معطى العنوان الفعلي للناخب معتبرا أن دورهم كشركاء في العملية الانتخابية أساسي في استقطاب العدد الأكبر من الناخبين مشيرا إلى أن هناك قرابة 3 ملايين و400 ألف مواطن تونسي خارج سجل الناخبين وهو رقم ليس بالبسيط وفق توصيفه .وأكد بفون أن مسألة التمديد في آجال التسجيل غير مطروحة وأن 10 أوت المقبل هو آخر يوم للتسجيل باعتباروجود آجال تحكم المسار الانتخابي وبالنظر إلى تقارب هذه الآجال حيث تنطلق عملية الترشح للانتخابات البلدية يوم 19 سبتمبر المقبل.وبهدف استقطاب فئة الشباب أفاد عضو الهيئة أنه سيتم اللجوء أثناء الحملة التوعوية إلى وسائل الاتصال الحديثة والتواصل الاجتماعي بما فيها الفايس بوك وتويتر والانستغرام التي يستعملها الشباب التونسي بهدف حثهم على التسجيل والمشاركة في الانتخابات.وقد حضر لقاء اليوم بعد ساعة من انطلاقه ممثلو أحزاب النهضة وأفاق تونس ومشروع تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الديمقراطيين والاجتماعيين والتكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري والمبادرة والبديل التونسي والاتحاد الشعبي الجمهوري.يذكر أن عملية تسجيل الناخبين للإنتخابات البلدية 2017 انطلقت أمس الإثنين 19 جوان وتستمر إلى يوم 10 أوت 2017 تحت شعار "17 ديسمبر الكلنا ننتخبو".عدل