حجز أكثر من 22 كغ من ''الزطلة'' لدى شخص بالقصرين

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات

على متن شاحنة.







Publié le:2017-06-20 14:10:09

- حجزت وحدات منطقة الحرس الوطني بالقصرين، أكثر من 22 كلغ من مادّة القنب الهندي "زطلة"، كانت معدّة للترويج بحوزة شخصوأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين بالإحتفاظ بالمعني، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "النقل والتوسّط في نقل مادّة مخدّرة، والشراء بغاية الإتجار، والإتجار بمادّة مخدّرةن والمسك بغاية الإستهلاك، وإستهلاك مادّة مخدّرة، والفرار وعدم الإمتثال لإشارة الوقوف من قبل دوريّة أمنيّة".وأفادت الوزارة في بلاغ ثان لها، بأن الوحدات الحدوديّة للحرس الوطني بالشوشة بمعتمديّة بنقردان من ولاية مدنين، قبضت أمس الإثنين على شخصين من جنسيّة إفريقيّة، كانا بصدد محاولة إجتياز الحدود التونسيّة والتسلّل إلى بلد مجاور.