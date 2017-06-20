Radio Babnet Tunisie  On Air: Fairouz - Naya Wa Ghanni  
Régions

حجز أكثر من 22 كغ من ''الزطلة'' لدى شخص بالقصرين

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - حجزت وحدات منطقة الحرس الوطني بالقصرين، أكثر من 22 كلغ من مادّة القنب الهندي "زطلة"، كانت معدّة للترويج بحوزة شخص
على متن شاحنة.

وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين بالإحتفاظ بالمعني، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "النقل والتوسّط في نقل مادّة مخدّرة، والشراء بغاية الإتجار، والإتجار بمادّة مخدّرةن والمسك بغاية الإستهلاك، وإستهلاك مادّة مخدّرة، والفرار وعدم الإمتثال لإشارة الوقوف من قبل دوريّة أمنيّة".

وأفادت الوزارة في بلاغ ثان لها، بأن الوحدات الحدوديّة للحرس الوطني بالشوشة بمعتمديّة بنقردان من ولاية مدنين، قبضت أمس الإثنين على شخصين من جنسيّة إفريقيّة، كانا بصدد محاولة إجتياز الحدود التونسيّة والتسلّل إلى بلد مجاور.



Publié le:2017-06-20 14:10:09

cadre-1ab3e133da147cf3baea6f209cd82ed8-2017-06-20 14:10:09
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144321



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12737,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76359 DT        1$ =2,45579 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   219,4 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144321 807|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires