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Politique

لجنة التشريع العام بالبرلمان تصادق على تقريرها حول مشروع قانون الأحكام المشتركة الخاصة بالهيئات الدستورية

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على تقريرها حول مشروع قانون الأحكام المشتركة الخاصة بالهيئات الدستورية، قبل إحالته على مكتب البرلمان لتحديد موعد جلسة عامة للمصادقة عليه، والتي من المنتظر أن تكون أول جلسة بعد عيد الفطر، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الطيب المدني في تصريح صحفي.

وذكر المدني، بالإضافة التي قدمتها لجنة التشريع لمشروع القانون، والمتمثلة في تجميع كافة الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية في مجلة، قصد تفادي تشتت المراجع القانونية وتوحيدها، بما يضمن السرعة والنجاعة في الاحتكام إليها.
وكانت لجنة التشريع العام صادقت يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون الأحكام المشتركة الخاصة بالهيئات الدستورية.

وفي جانب آخر، صرح المدني بأن لجنة التشريع العام ستعود غدا الأربعاء إلى مناقشة قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، مضيفا أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تقدمت بها كتلة حركة نداء تونس تتعلق بتطبيق المصالحة على الموظفين العموميين فقط، وذلك وفقا لأحكام الفصلين 82 و96 من مجلة الإجراءات الجزائية.
عهد



Publié le:2017-06-20 17:07:30

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