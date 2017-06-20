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Politique

انضمام النائبة صابرين القوبنطيني إلى الكتلة الديمقراطية

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء في قصر باردو، عن انضمام النائبة صابرين القوبنطيني ( تم طردها من كتلة نداء تونس) ، إلى الكتلة الديمقراطية التي أصبحت مكونة من ثمانية أعضاء، مضيفا أن النائب حاتم الفرجاني أصبح بدوره عضو مكتب مجلس النواب ، مساعدا للرئيس مكلف بالتونسيين بالخارج.




Publié le:2017-06-20 11:27:10

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1 de 1 commentaires pour l'article 144311

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 20 Juin 2017 à 12h 10m |           
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