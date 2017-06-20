Publié le:2017-06-20 11:27:10
انضمام النائبة صابرين القوبنطيني إلى الكتلة الديمقراطية
Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء في قصر باردو، عن انضمام النائبة صابرين القوبنطيني ( تم طردها من كتلة نداء تونس) ، إلى الكتلة الديمقراطية التي أصبحت مكونة من ثمانية أعضاء، مضيفا أن النائب حاتم الفرجاني أصبح بدوره عضو مكتب مجلس النواب ، مساعدا للرئيس مكلف بالتونسيين بالخارج.
Publié le:2017-06-20 11:27:10
Publié le:2017-06-20 11:27:10
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: انضمام النائبة صابرين القوبنطيني إلى الكتلة الديمقراطية