انضمام النائبة صابرين القوبنطيني إلى الكتلة الديمقراطية

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 11:27:10

- أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء في قصر باردو، عن انضمام النائبة صابرين القوبنطيني ( تم طردها من كتلة نداء تونس) ، إلى الكتلة الديمقراطية التي أصبحت مكونة من ثمانية أعضاء، مضيفا أن النائب حاتم الفرجاني أصبح بدوره عضو مكتب مجلس النواب ، مساعدا للرئيس مكلف بالتونسيين بالخارج.