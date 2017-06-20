الجهيناوي يلتقي وزير الخارجية الايراني

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 08:10:08

- تحادث خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية عشية يوم الاثنين، مع محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يزور تونس في إطار جولة شملت عددا من دول المغرب العربي .وأعرب الجانبان خلال جلسة عمل بوزارة الشؤون الخارجية عن تطلعهما لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي واستغلال ما يتوفر في البلدين من فرص واعدة للتعاون خصوصا في المجالين الاقتصادي والتجاري ولمزيد تفعيل مختلف أطر وآليات التعاون المشترك.واتفق الوزيران على دعوة اللجنة المشتركة التونسية الإيرانية للانعقاد في بداية سنة 2018، وعلى تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال التونسيين إلى طهران لاستكشاف فرص وإمكانيات التعاون والشراكة المتاحة في مختلف المجالات، والنهوض بالصادرات التونسية الموجهة إلى السوق الإيرانية.وكان اللقاء فرصة جدد خلالها وزير الشؤون الخارجية موقف تونس من الأزمة الجارية في منطقة الخليج العربي معربا عن ثقتها في قدرة الأشقاء بالمنطقة على تجاوز التوتر المستجد والعارض وانتهاج الحوار لفض الخلافات بما يحفظ وحدة البيت الخليجي ليواصل الاضطلاع بدوره في خدمة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز مقومات الامن والاستقرار في المنطقة.أيمن