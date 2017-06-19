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Politique

لجنة الأمن والدفاع تدرس مقترح تكوين لجنة تحقيق برلمانية في أحداث اعتصام الكامور

Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - قال عبد اللطيف المكي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، إن هناك إمكانية لتكوين لجنة تحقيق برلمانية في الأحداث التي رافقت اعتصام الكامور بولاية تطاوين.

وأوضح المكي، في تصريح صحفي، عقب اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، أن أعضاء اللجنة ناقشوا التقرير الخاص بزيارة عدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع إلى "اعتصام الكامور" يوم 9 جوان الحالي، وبينوا أن عددا من الناشطين في المجتمع المدني والنقابات الأمنية طالبوا النواب بتكوين لجنة تحقيق برلمانية في أحداث العنف التي جدت خلال الاعتصام.

وبين أن هذا المطلب جاء على خلفية حرق المقرات الأمنية وإيقاف إنتاج النفط ووفاة شاب خلال تلك الأحداث، لا سيما في ظل وجود اتهامات باندساس أشخاص من خارج الاعتصام والقيام بأعمال عنف.
وأشار المكي إلى أن لجنة الأمن والدفاع لا تزال تدرس هذا المقترح ولم تصوت عليه بعد، مبينا أن مقترح تكوين لجنة تحقيق برلمانية يستوجب التصويت عليه خلال جلسة عامة.
هند




Publié le:2017-06-19 15:16:00

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