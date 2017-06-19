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قابس: ايقاف سيارة على مستوى مطماطة القديمة محملة ب17 الف علبة سجائر مهربة

Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت يوم الأحد وحدات الحرس الوطني بقابس من ايقاف سيارة و سائقيها بالطريق الوطنية رقم 20 على مستوى مطماطة القديمة من ولاية قابس تبين انها محملة ب17 الف علبة سجائر مهربة مخفية باحكام باماكن متفرقة من السيارة كما تبين ان اللوحات المنجمية لا تخص السيارة و غير مدرجة باسطول السيارات بالبلاد التونسية و قد قدرت القيمة الجملية للمحجوز .ب 500و 124 الف دينار حسب تصريح العميد بالحرس الوطني خليفة الشيباني لاذاعة تطاوين.




Publié le:2017-06-19 01:02:27

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