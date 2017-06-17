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النقابة العامة للإعلام : إلياس الغربي ''زرع سياسة التسيب واللامبالاة داخل مؤسسة التلفزة التونسية''

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - اعتبرت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحادالعام التونسي للشغل أن قرار إقالة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية إلياس الغربي من منصبه "يأتي متفاعلا مع دعوات من داخل المؤسسة وخارجها لإنقاذ المرفق العام والشروع في عملية إصلاح شاملة عجز عنها المدير العام المقال، الذي قالت أنه "زرع سياسة التسيب واللامبالاة منذ فترة داخل المؤسسة" وجددت النقابة في بيان لها اليوم السبت الـتأكيد على ضرورة الشروع الفوري في العمل على إحداث قانون خاص بالقطاع السمعي البصري العمومي يحدد تركيبة مستقلة لمجلس الإدارة ويشرف على حوكمة وتسيير المرفق الإعلامي العمومي بعيدا عن كل التجاذبات.

وتكون مهمة المجلس الأساسية تعيين مدير عام تنفيذي ينطلق في اجراء اصلاحات حقيقية وفق عقد أهداف وبرامج يقع إمضاؤه بين مجلس الإدارة والطرف الحكومي وتقع مناقشته داخل قبة البرلمان "وهو الطريق الوحيد والحقيقي للمرور الى مرفق إعلامي عمومي حقيقي" حسب نص ذات البيان .

وكانت رئاسة الحكومة اعلنت في بلاغ لها أمس الجمعة عن إعفاء الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية إلياس الغربي من مهامه وتكليف عبد المجيد المرايحي الذي يشغل خطة مدير مكلف بالعلاقات الخارجية بمؤسسة التلفزة، بتسيير المؤسسة بالنيابة.
يذكر ان رئاسة الحكومة أذنت بفتح تحقيق إداري بسبب تأخر بث نشرة الأخبار الرئيسية ليوم اول أمس الخميس على القناة الوطنية، عن موعدها العادي بساعة ونصف دون سابق إعلام.
حلا




Publié le:2017-06-17 17:24:57

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1 de 1 commentaires pour l'article 144208

Hamedmeg  (Tunisia)  |Samedi 17 Juin 2017 à 17h 55m |           
و من تكون غير النقابات وراء خراب المؤسسات ؟



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