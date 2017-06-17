وتكون مهمة المجلس الأساسية تعيين مدير عام تنفيذي ينطلق في اجراء اصلاحات حقيقية وفق عقد أهداف وبرامج يقع إمضاؤه بين مجلس الإدارة والطرف الحكومي وتقع مناقشته داخل قبة البرلمان "وهو الطريق الوحيد والحقيقي للمرور الى مرفق إعلامي عمومي حقيقي" حسب نص ذات البيان .
وكانت رئاسة الحكومة اعلنت في بلاغ لها أمس الجمعة عن إعفاء الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية إلياس الغربي من مهامه وتكليف عبد المجيد المرايحي الذي يشغل خطة مدير مكلف بالعلاقات الخارجية بمؤسسة التلفزة، بتسيير المؤسسة بالنيابة.
يذكر ان رئاسة الحكومة أذنت بفتح تحقيق إداري بسبب تأخر بث نشرة الأخبار الرئيسية ليوم اول أمس الخميس على القناة الوطنية، عن موعدها العادي بساعة ونصف دون سابق إعلام.
حلا
Publié le:2017-06-17 17:24:57
Par:hamedmeg (Tunisia )
Sur: النقابة العامة للإعلام : إلياس الغربي ''زرع سياسة التسيب واللامبالاة داخل مؤسسة التلفزة التونسية''