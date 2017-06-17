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القبض على عنصرين تكفيريين بجهة النفيضة بسوسة

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بإقليم الحرس الوطني بسوسة، أمس الجمعة، من القبض على عنصرين تكفيريين بجهة النفيضة، أحدهما مفتش عنه لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة، من أجل "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، بأنه تم الإحتفاظ بالعنصر الثاني الذي إعترف بتبنّيه الفكر التكفيري، وتنزيله لتدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تشيد بالعمليات الارهابية لما يسمى بتنظيم "داعش" وتحرض على الإرهاب، مضيفة أنه تم مباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء الى تنظيم ارهابي" .



Publié le:2017-06-17 12:33:42

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