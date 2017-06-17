صفاقس : الاستعداد لموسم الحج وإسداء الخدمات لفائدة 784 حاجا وحاجة

وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بصفاقس فتحي الحاج إبراهيم في تصريح لمراسل وات بالجهة أن دروس التوعية الدينية الخاصة بأداء المناسك ستشرع فيها الإدارة بداية من يوم 30 جوان الجاري لتتواصل إلى يوم 6 أوت القادم.
كما تنتظم ندوات محلية للحجيج بمختلف معتمديات الولاية الستة عشر لتتوج بإقامة اليوم الجهوي للحجيج الذي ينتظر أن يعقد في آخر جويلية أو بداية أوت بحسب ما ذكره نفس المصدر.
وستشرع الإدارة الجهوية في عملية اقتطاع تذاكر الطائرات وغيرها من إجراءات السفر بداية من يوم 14 جويلية القادم على أن تكون أولى السفرات من مطار صفاقس طينة الدولي في الأسبوع الثاني من شهر أوت القادم.
مسك/جود
Publié le:2017-06-17 17:12:15
Par:hamedmeg (Tunisia )
Sur: النقابة العامة للإعلام : إلياس الغربي ''زرع سياسة التسيب واللامبالاة داخل مؤسسة التلفزة التونسية''