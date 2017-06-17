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صفاقس : الاستعداد لموسم الحج وإسداء الخدمات لفائدة 784 حاجا وحاجة

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - انطلقت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس في الاستعداد لموسم الحج لهذه السنة عبر التحضير لإسداء عديد الخدمات ذات الطابع التنظيمي والديني والصحي لفائدة 784 حاجا وحاجة حظوا هذه السنة بالقبول لأداء مناسك الحج من مجموع قرابة 36 ألف مترشحا في كامل معتمديات الولاية.

وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بصفاقس فتحي الحاج إبراهيم في تصريح لمراسل وات بالجهة أن دروس التوعية الدينية الخاصة بأداء المناسك ستشرع فيها الإدارة بداية من يوم 30 جوان الجاري لتتواصل إلى يوم 6 أوت القادم.
كما تنتظم ندوات محلية للحجيج بمختلف معتمديات الولاية الستة عشر لتتوج بإقامة اليوم الجهوي للحجيج الذي ينتظر أن يعقد في آخر جويلية أو بداية أوت بحسب ما ذكره نفس المصدر.
وستشرع الإدارة الجهوية في عملية اقتطاع تذاكر الطائرات وغيرها من إجراءات السفر بداية من يوم 14 جويلية القادم على أن تكون أولى السفرات من مطار صفاقس طينة الدولي في الأسبوع الثاني من شهر أوت القادم.
مسك/جود



Publié le:2017-06-17 17:12:15

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