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Economie

حجز 6606 كغ من المخللات غير صالحة للاستهلاك في بن عروس

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - تمكّن أعوان مراقبة الجودة بالإدارة الجهوية للتجارة في بن عروس من حجز 6606 كغ من المخلّلات غير صالحة للاستهلاك وذلك بأحد المخازن المعدة لتجميع هذه المواد وتصبيرها وفق ماذكره لمراسل (وات) المدير الجهوي للتجارة محمد الهادي الاينوبلي.

وأضاف المسؤول الجهوي أنّه تمّ حجز كامل الكمية حجزا فعليا بعد التأكّد من عدم صلاحيتها وتحرير محضر في حق المخالفين قبل القيام بعملية إتلافها .
وتمّ في إطار عمليات التفقد الدوري التي تقوم بها هذه الفرق للتثبت من سلامة وجودة المنتجات الاستهلاكية حجز1291 من معجون التمور غير صالحة للاستهلاك و4131 من المستحضرات والعطور الغذائية والمنكهات والملونات المنتهية الصلاحية و272 لترا من زيت الزيتون المغشوش ، بحسب نفس المصدر.
بسط




Publié le:2017-06-17 12:09:27

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1 de 1 commentaires pour l'article 144200

Mandhouj  (France)  |Samedi 17 Juin 2017 à 12h 17m |           
شكرا على هذا العمل ..



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