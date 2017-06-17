حجز 6606 كغ من المخللات غير صالحة للاستهلاك في بن عروس

وأضاف المسؤول الجهوي أنّه تمّ حجز كامل الكمية حجزا فعليا بعد التأكّد من عدم صلاحيتها وتحرير محضر في حق المخالفين قبل القيام بعملية إتلافها .
وتمّ في إطار عمليات التفقد الدوري التي تقوم بها هذه الفرق للتثبت من سلامة وجودة المنتجات الاستهلاكية حجز1291 من معجون التمور غير صالحة للاستهلاك و4131 من المستحضرات والعطور الغذائية والمنكهات والملونات المنتهية الصلاحية و272 لترا من زيت الزيتون المغشوش ، بحسب نفس المصدر.
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Publié le:2017-06-17 12:09:27
Par:momo1 (Tunisia )
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