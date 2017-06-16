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Politique

وزير الخارجية يلقي محاضرة بمعهد الإدارة العامة لتركيا والشرق الأوسط ويلتقي رئيس البرلمان التركي

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - ألقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة، في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى أنقرة، محاضرة بمعهد الإدارة العامة لتركيا والشرق الأوسط (TODAIE) بعنوان "دعائم الانتقال الديمقراطي في تونس والعلاقات التونسية التركية"، حضرها عدد من سامي إطارات الدولة التركية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بأنقرة إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام وعدد هام من الطلبة التونسيين والأجانب.

واستعرض الوزير في هذه المحاضرة، وفق بلاغ للخارجية، الخطوات هامة التي حققتها تونس في مسار الانتقال الديمقراطي، والتحديات التي تواجهها حاليا في المجالين الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب والتطرف التي تتطلب مواجهتها تضافر الجهود وإحكام التنسيق والتعاون بين مختلف الدول.

كما استحضر الوزير في محاضرته البعد التاريخي للعلاقات التونسية التركية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تعرف حاليا تطورا كبيرا في إطار شراكة بين الجانبين تشمل مجالات متعددة.
وأكد وزير الخارجية أن الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى أنقرة تمثّل دفعا جديدا للعلاقات بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة وخصوصا اجتماع مجلس الشراكة التونسي التركي يوم 20 جويلية المقبل والدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي التي ستعقد بداية سنة 2018.
وتلى المحاضرة نقاش تفاعلي حول الانتقال الديمقراطي في تونس والعلاقات التونسية التركية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الراهنة ومنها الوضع في ليبيا والأزمة بين عدد من دول الخليج العربي.


كما التقى الجهيناوي اليوم الجمعة رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، الذي جدّد خلال اللقاء حرصه على تعزيز التشاور والتواصل مع السلطة التشريعية في تونس، مبرزا تطلعه لاستقبال رئيس مجلس نواب الشعب في زيارة رسمية إلى أنقرة.
وتولى الوزير عقب اللقاء وضع إكليل من الزهور في جناح مبنى البرلمان الذي تمّ قصفه ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، بحسب ما جاء في بلاغ للخارجية.

Publié le:2017-06-16 18:56:32

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