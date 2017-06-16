Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Sana O Sanateen  
Economie

بورصة تونس تسجل ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - أنهت بورصة تونس معاملاتها الأسبوعية، في المنطقة الخضراء ليستقر مؤشرها المرجعي " توننداكس" في الخانة الخضراء مسجلا تطورا بنسبة 4ر1 بالمائة، في حدود 83ر5889 نقطة، حسب تحليل الوسيط بالبورصة تونس للأوراق المالية.
ويرجع هذا الارتفاع الى نمو القطاعات الكبرى بالبورصة على غرار القطاع البنكي الني سجل ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، والصناعات الغذائية التي تطورت بنسبة 2ر0 بالمائة.وبلغ الحجم الجملي للتداول 25 مليون دينار( م د).
وتم خلال الاسبوع القيام بعملية تداول في شكل كتلة لاسهم بنك الوفاق الدولي بقيمة 2 مليون دينار ( م د) .

وحصدت أسهم بنك الاسكان أعلى نسبة نمو خلال الأسبوع، اثر ارتفاعها ب12 بالمائة، ليبلغ حجم تداولها مستوى 3ر1 م د، وقد شهدت اسهم هذا البنك العمومي نسقا تصاعديا منذ بداية السنة ليحقق نموا بنسبة 45 بالمائة.

وسجلت كذلك، أسهم شركة بيع المنتوجات الصحية ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة (900ر15 د)، وقد حققت الشركة حجم تداول عند مستوى 5ر1 م د لتكون الاسهم الاكثر حركية في السوق.
في المقابل، انخفضت أسهم الكتروستار بنسبة 7 بالمائة (12ر4 د).

ويذكر أن فترة الاكتتاب في الترفيع في راس مال الشركة بقيمة 12 مليون دينار تنتهي اليوم.
كما شملت الانخفاضات أسهم اسمنت قرطاج التي تراجعت بنسبة 1 بالمائة (450ر2 د)، وقد استاثرت هذه الاسهم بثلث حجم التداول الاسبوعي في حدود 8 م د.
حر


Publié le:2017-06-16 18:44:06

cadre-713db6ef308c0ef8f89450261c452d22-2017-06-16 18:44:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144177



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12301,5

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75790 DT        1$ =2,44656 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   854,2 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144177 348|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires