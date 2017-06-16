بورصة تونس تسجل ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي

ويرجع هذا الارتفاع الى نمو القطاعات الكبرى بالبورصة على غرار القطاع البنكي الني سجل ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، والصناعات الغذائية التي تطورت بنسبة 2ر0 بالمائة.وبلغ الحجم الجملي للتداول 25 مليون دينار( م د).
وتم خلال الاسبوع القيام بعملية تداول في شكل كتلة لاسهم بنك الوفاق الدولي بقيمة 2 مليون دينار ( م د) .
وحصدت أسهم بنك الاسكان أعلى نسبة نمو خلال الأسبوع، اثر ارتفاعها ب12 بالمائة، ليبلغ حجم تداولها مستوى 3ر1 م د، وقد شهدت اسهم هذا البنك العمومي نسقا تصاعديا منذ بداية السنة ليحقق نموا بنسبة 45 بالمائة.
وسجلت كذلك، أسهم شركة بيع المنتوجات الصحية ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة (900ر15 د)، وقد حققت الشركة حجم تداول عند مستوى 5ر1 م د لتكون الاسهم الاكثر حركية في السوق.
في المقابل، انخفضت أسهم الكتروستار بنسبة 7 بالمائة (12ر4 د).
ويذكر أن فترة الاكتتاب في الترفيع في راس مال الشركة بقيمة 12 مليون دينار تنتهي اليوم.
كما شملت الانخفاضات أسهم اسمنت قرطاج التي تراجعت بنسبة 1 بالمائة (450ر2 د)، وقد استاثرت هذه الاسهم بثلث حجم التداول الاسبوعي في حدود 8 م د.
حر
Publié le:2017-06-16 18:44:06
Par:almokh (Tunisia )
Sur: الإذاعة الوطنية: إحالة حاتم بن عمارة وبية الزردي و حسان بالواعر على عطلة دون مرتب لمدة عام كامل