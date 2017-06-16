بورصة تونس تسجل ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي

Vendredi 16 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 18:44:06

- أنهت بورصة تونس معاملاتها الأسبوعية، في المنطقة الخضراء ليستقر مؤشرها المرجعي " توننداكس" في الخانة الخضراء مسجلا تطورا بنسبة 4ر1 بالمائة، في حدود 83ر5889 نقطة، حسب تحليل الوسيط بالبورصة تونس للأوراق المالية.ويرجع هذا الارتفاع الى نمو القطاعات الكبرى بالبورصة على غرار القطاع البنكي الني سجل ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، والصناعات الغذائية التي تطورت بنسبة 2ر0 بالمائة.وبلغ الحجم الجملي للتداول 25 مليون دينار( م د).وتم خلال الاسبوع القيام بعملية تداول في شكل كتلة لاسهم بنك الوفاق الدولي بقيمة 2 مليون دينار ( م د) .وحصدت أسهم بنك الاسكان أعلى نسبة نمو خلال الأسبوع، اثر ارتفاعها ب12 بالمائة، ليبلغ حجم تداولها مستوى 3ر1 م د، وقد شهدت اسهم هذا البنك العمومي نسقا تصاعديا منذ بداية السنة ليحقق نموا بنسبة 45 بالمائة.وسجلت كذلك، أسهم شركة بيع المنتوجات الصحية ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة (900ر15 د)، وقد حققت الشركة حجم تداول عند مستوى 5ر1 م د لتكون الاسهم الاكثر حركية في السوق.في المقابل، انخفضت أسهم الكتروستار بنسبة 7 بالمائة (12ر4 د).ويذكر أن فترة الاكتتاب في الترفيع في راس مال الشركة بقيمة 12 مليون دينار تنتهي اليوم.كما شملت الانخفاضات أسهم اسمنت قرطاج التي تراجعت بنسبة 1 بالمائة (450ر2 د)، وقد استاثرت هذه الاسهم بثلث حجم التداول الاسبوعي في حدود 8 م د.حر