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Economie

إعادة فتح الصمام الرئيسي لأنبوب ''الفانا'' المتواجد بمحطة الضخ بالكامور

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - تمّ اليوم الجمعة 16 جوان 2017، إعادة فتح الصمام الرئيسي لأنبوب "الفانا" المتواجد بمحطة الضخ بالكامور من ولاية تطاوين والتابع للشركة التونسية لنقل الأنابيب بالصحراء "ترابسا" ، وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وذكر البلاغ أن قرار الفتح جاء بعد التوصل إلى إتفاق نهائي بين الطرف الحكومي ممثلا في وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي والمعتصمين بالجهة وبحضور الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والسلط الجهوية وكافة الأطراف المعنية ، وتم بموجبه الرفع الفوري للإعتصام بكافة مناطق إنتاج المحروقات بولاية تطاوين.
و تؤكد الوزارة في البلاغ ذاته، أن عملية إعادة إنتاج المحروقات إلى نسقها الطبيعي ستكون بصفة تدريجية خلال الأسابيع القادمة، نظرا لوجوب القيام بإجراءات فنية وتقنية على مستوى مختلف الأنابيب والحقول النفطية بعد ما لحقها من أضرار فنية على إثر توقفها لأكثر من شهر.
مر/نهل



Publié le:2017-06-16 18:16:38

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1 de 1 commentaires pour l'article 144174

Kamelwww  (France)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 18h 54m |           

أين هو البترول !
ها هو البترول يعود !
... وسيعم الخير على تونس والوطن العربي وإفريقيا والكرة الأرضية والمريخ وكل كواكب مجرة درب التبانة...
... هذا طبعا إذا لم يتم سرقته من طرف الشركات العالمية قبل وصوله للأنابيب...




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