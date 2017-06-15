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Economie

استرجاع 12 هكتارا من الاراضى الدولية في تبرسق من ولاية باجة

Jeudi 15 Juin 2017
بــاب نــات - تمّ اليوم الخميس، استرجاع 12 هكتارا من الاراضي الدولية في دقّة من معتمدية تبرسق بولاية باجة استغلّها مواطن، منذ عشرات السنين، دون وجه حق وقد تمّت العملية بالتراضي، وذلك بعد التنبيه على مستغل الارض والاتفاق معه بأن يسلمها بعد ان يحصد محصوله من الزراعات الكبرى، وفق ما ذكره معتمد تبرسق، رؤوف كريم.

وأوضح، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تمّ اليوم تسليم الارض لديوان الاراضي الدولية بحضور المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثّل ديوان الأراضي الدولية.
يشار إلى أنّه تمّ منذ سنة 2011، استرجاع أكثر من 32 هكتارا من الاراضي الدولية في معتمدية تبرسق.
شرف/أم




Publié le:2017-06-15 18:02:17

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