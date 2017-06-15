استرجاع 12 هكتارا من الاراضى الدولية في تبرسق من ولاية باجة

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 18:02:17

- تمّ اليوم الخميس، استرجاع 12 هكتارا من الاراضي الدولية في دقّة من معتمدية تبرسق بولاية باجة استغلّها مواطن، منذ عشرات السنين، دون وجه حق وقد تمّت العملية بالتراضي، وذلك بعد التنبيه على مستغل الارض والاتفاق معه بأن يسلمها بعد ان يحصد محصوله من الزراعات الكبرى، وفق ما ذكره معتمد تبرسق، رؤوف كريم.وأوضح، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تمّ اليوم تسليم الارض لديوان الاراضي الدولية بحضور المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثّل ديوان الأراضي الدولية.يشار إلى أنّه تمّ منذ سنة 2011، استرجاع أكثر من 32 هكتارا من الاراضي الدولية في معتمدية تبرسق.شرف/أم