حزب آفاق تونس يطلق حملة تحسيسية لتشجيع المواطنين على التسجيل في السجلات الإنتخابية والإقبال على التصويت في الإنتخابات البلدية

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 16:02:35

- أعلن حزب آفاق تونس،عن إطلاق حملة تحسيسية لتشجيع المواطنين على التسجيل في السجلات الإنتخابية والمشاركة في عمليات الإقتراع في المحطات الإنتخابية وفي مقدمتها الإنتخابات البلدية المقبلة.وتتواصل هذه الحملة من يوم الإثنين 19 جوان إلى غاية 10 أوت 2017، وهو آخر يوم قبل غلق باب التسجيل في السجلات الإنتخابية، حسب ما أعلن عنه عبدالقدوس السعداوي، الناطق الرسمي باسم الحزب، خلال الندوة الصحفية خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بالعاصمة والذي أضاف أن "آفاق تونس ومن خلال هذه الحملة، يمد يد المساعدة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في عملية تسجيل الناخبين في السجلات الإنتخابية".ومن جهته أشار رئيس حزب آفاق تونس، ياسين إبراهيم إلى ابتعاد المواطنين عن السياسة والسياسيين، "بسبب العديد من الإخلالات بالتعهدات والفساد، مما دفع الكثير منهم إلى عدم المشاركة في العملية الإنتخابية"، ملاحظا أن حزبه يسعى إلى تغيير هذا أمر يريد الحزب تغييره من خلال الحملة الرامية إلى التشجيع على التسجيل في السجلات الإنتخابية وفي التصويت خلال الإنتخابات".ومن ناحية أخرى قال مروان بن سعيد، مدير الحملة الإنتخابية في آفاق تونس: "أمامنا فرصة لإعادة الثقة للناس (في الانتخابات)، بمناسبة الإنتخابات البلدية المقبلة التي تطرح فيها مسائل تهم حياتهم عن قرب، على غرار قضايا نظافة المحيط وتحسين البنية التحتية ومقاومة الإنتصاب الفوضوي".وأشار الى أن ما أعلنت عنه هيئة الإنتخابات حول غياب التسجيل عن بعد، هذه السنة، بسبب مشاكل تقنية يدفع حزب آفاق تونس إلى إطلاق هذه الحملة التحسيسية ويدعو المجمتع المدني والأحزاب الأخرى إلى المشاركة فيها.يذكر أن حزب آفاق تونس عين مؤخرا مروان بن سعيد، مديرا للحملة الإنتخابية وعزيز عضوم نابا له.نصر