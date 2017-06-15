عدد من المفروزين امنيا ينفذون وقفة احتجاجية امام مقر الولاية

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 16:10:29

- نفذ عدد من المفروزين امنيا من ابناء الجهة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية بنزرت، ساندهم فيها عدد من مكونات المجتمع المدني، رفعوا خلالها شعارات تطالب رئاسة الحكومة بتفعيل رزنامة الانتدابات المتعلقة بهم.وقال رئيس التنسيقية الجهوية للمفروزين امنيا بالولاية محمد امين الزواغي ان الهدف من الوقفة الاحتجاجية "ايصال صوت المفروزين امنيا (وعددهم 7) الى رئاسة الحكومة، من اجل فك العزلة عن رزنامة الانتدابات التي اقرها المجلس الوزاري المنعقد في 7 جوان وما زالت عالقة"، وفق تعبيره.واشار الزواغي الى "التفاعل الايجابي الذي وجده جميع المشاركين في الوقفة الاحتجاجية من قبل السلطات الجهوية، حيث تمت الموافقة على مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض".ومن جهته، التقى والي بنزرت محمد قويدر، صحبة عضوة مجلس نواب الشعب لمياء الدريدي، المحتجيين امام مقر الولاية، وتعهد لهم بتوجيه مراسلة في الغرض لرئاسة الحكومة.وفي ذات السياق، عقدت ثلة من ممثلي المفروزين امنيا والمكونات المجتمعية المساندة، لقاء اثر الوقفة، بمقر الولاية اشرف عليه المعتمد الاول عادل المبروك نيابة عن والي الجهة، وحضره رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بمقر الولاية، بالاضافة الى عضوة مجلس نواب الشعب، من اجل التداول في صيغة المراسلة، التي تم توجيهها بالفعل الى رئاسة الحكومة بشان مطلب تسريع رزنامة الانتدابات للمفروزين امنيا.طارق/باشا