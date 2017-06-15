بنك الإسكان ينتدب 160 موظفا جديدا

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 13:28:16

- ٲعلن بنك الإسكان عن انتداب 160 موظفا جديدا من عديد الاختصاصات من خلال مناظرة خارجية تعتمد على دراسة الملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية. وقد تم فتح باب الترشحات بداية من الخميس 15 جوان 2017. وتشتمل بالخصوص على:مكلف بالحرفاء ومتصرّف في الموارد البشرية ومكلف بدراسات ملفات القروض ومختص في الشؤون القانونية، بالإضافة إلى متصرّف في التجارة الدولية ومتصرّف في المخاطر ومختص في عمليات قاعة السوق وعدّة اختصاصات ٲخرى في مجالات الاعلامية والتسويق وغيرها.وتندرج هذه الانتدابات الجديدة، والتي تمثل من بين ٲهمّ فرص التشغيل التي تطلق في القطاع المصرفي منذ عديد السنوات، ضمن تعزيز الموارد البشرية لبنك الاسكان وإثراء كفاءاته وفق مخطّط إعادة هيكلته الذي يرتكز اساسا على دعم الٲسس الماليّة وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وتعزيز القدرة التنافسية ودعم تمويل البنك للاقتصاد والارتقاء بكفاءات الموارد البشرية وتحسين ٲدائها.