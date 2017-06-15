بنك الإسكان ينتدب 160 موظفا جديدا

مكلف بالحرفاء ومتصرّف في الموارد البشرية ومكلف بدراسات ملفات القروض ومختص في الشؤون القانونية، بالإضافة إلى متصرّف في التجارة الدولية ومتصرّف في المخاطر ومختص في عمليات قاعة السوق وعدّة اختصاصات ٲخرى في مجالات الاعلامية والتسويق وغيرها.
وتندرج هذه الانتدابات الجديدة، والتي تمثل من بين ٲهمّ فرص التشغيل التي تطلق في القطاع المصرفي منذ عديد السنوات، ضمن تعزيز الموارد البشرية لبنك الاسكان وإثراء كفاءاته وفق مخطّط إعادة هيكلته الذي يرتكز اساسا على دعم الٲسس الماليّة وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وتعزيز القدرة التنافسية ودعم تمويل البنك للاقتصاد والارتقاء بكفاءات الموارد البشرية وتحسين ٲدائها.
Publié le:2017-06-15 13:28:16
Par:balkees (United Arab Emirates ) Par Mobile
Sur: إجراءات جديدة لتقليص مدة الاجال انتظار السفن بميناء رادس