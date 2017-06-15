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Economie

محسن حسن: الاقتصاد الخفي يكلف الدولة خسائر ب 5مليار دينار سنويا

Jeudi 15 Juin 2017
بــاب نــات - أكد عضو الهيئة السياسية لحزب نداء تونس محسن حسن، أن "مقاومة الفساد يتضمن التقليص من الاقتصاد الموازي وتجفيف منابع التهريب" مشيرا الى ان التجارة الموازية ككل تكلف الدولة 5 مليار دينار سنويا.
وقال خلال ندوة نظمها الحزب، مساء امس الاربعاء، حول "الاقتصاد الموازي ... الواقع والحلول"، "نحن ندعم هذه الحرب ضد الفساد ووثيقة قرطاج تنص في أولوياتها على مقاومة الفساد".

وجاءت هذه الندوة إثر الزيارة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ميناء حلق الوادي وما صاحبها من إعلان عن عديد الإجراءات لتطهير قطاع الديوانة وإحكام عمليات مقاومة التهريب.
واعتبر وزير المالية السابق سليم شاكر، من جهته، أن تخفيض المعاليم الموظفة على بعض المنتوجات سيسهم فى تقليص اسعارها وهو ما من شأنه أن يحد من اقبال على البضائع المهربة والمعروضة في الأسواق الموازية مضيفا قوله "أن الاداءات المرتفعة تشجع على التهريب والتلاعب التجاري".

ودعا الى ضرورة ان ترتكز الإصلاحات على التخفيض من الاداءات على المواد التجارية وإصلاح الإدارة ومقاومة البيروقراطية وضبط المسالك المالية وتشجيع المستهلك التونسي على استهلاك المنتوج المحلي.


ودعا الخبير الدولي لدى "مجموعة الازمات الدولية"، ميخائيل العياري، الى تنظيم حوار وطني مع رجال الاعمال حول المشاكل الحقيقية للاقتصاد التونسي وكيفية معالجتها مذكرا بالتقرير الدولي الذي أصدرته المجموعة حول "الانتقال المعطَّل: فساد وجهوية في تونس" .
وأكد أهمية التصدي بالوسائل القمعية للجريمة المنظمة في المجال الاقتصادي والتحاور من ناحية ثانية لحل مشاكل الاقتصاد.
نصر












Publié le:2017-06-15 12:25:35

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1 de 1 commentaires pour l'article 144106

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 15 Juin 2017 à 12h 56m |           
اللهم إني صائم
فأكتفي بسؤال: ماذا فعلت عندما كنت وزيرا؟
حسبنا الله و نعم الوكيل فيك



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