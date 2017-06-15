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وزير الداخلية يزور ولاية سليانة

Jeudi 15 Juin 2017
بــاب نــات - أدى وزير الداخلية، الهادي المجدوب مساء، الأربعاء، زيارة عمل الى ولاية سليانة تفقد خلالها سير العمل بعدد من المقرات والمراكز الأمنية التابعة للحرس والشرطة الوطنيين بكل من بوعرادة والعروسة وقعفور وسليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو.

وصرّح أن زيارته الى الجهة ترمي الى الوقوف على سير العمل الأمني عامة وتقديم الدّعم المعنوي للعاملين في المؤسسة الأمنية خاصة، خلال شهر رمضان، وفي ظل صعوبات ظرفية واستثنائية تمر بها البلاد، مشيرا الى أن تونس واستقرارها يستوجبان تضافر جهود جميع التونسيين مهما كانت مواقعهم.
وأبدى المجدوب إرتياحه لمستوى التنسيق والإنسجام بين سلكي الحرس والشرطة الوطنيين وللمناخ السّائد في الجهة.

وإطلع، بالمناسبة، على ظروف عمل الإطارات والأعوان ومدى جاهزية المؤسسة الأمنية في الجهة للتصدّي لكل ما من شأنه الاخلال بالأمن العام وبراحة المواطن وعاين مختلف وسائل العمل والتجهيزات المستعملة في أداء المهام الأمنية واستمع خلال الزيارة الى مشاغل الامنيين و مقترحاتهم.
وأجرى المجدوب حوارا مع رؤساء المراكز والمقرات، التي زارها، حول مشاغلهم وخاصة في ما يتعلّق بتوفير المستلزمات الضرورية لأداء الواجب الوطني في أفضل الظروف، وقد تعرف على مضمون البرنامج الجهوي للعطلة الآمنة، مشدّدا على ضرورة تمتين العلاقة مع هياكل المجتمع المدني في إطار ما يسمح به القانون، وبخصوص الخدمات المسداة للمواطن أوصى بالسهر على قضاء شؤونه بالسرعة المطلوبة.
من جهتها، أكد إطارات وأعوان المؤسسة الأمنية من حرس وشرطة في الجهة التزامهم بمواصلة اليقظة والتصدي لكل المظاهر والسلوكيات، التي تستهدف أمن الوطن والمواطن، والتي من شأنها المساس بالمكاسب الاقتصادية للبلاد، معبّرين عن الوقوف صفّا واحدا لمجابهة التطرّف ومقاومة الإرهاب.

مر/أم

Publié le:2017-06-15 08:12:35

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