قريبا تعزيزات أمنية بولاية المهدية لضمان حسن سير الموسم السياحي

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 08:10:28

- أكد والي المهدية محمد بودن، خلال زيارة تفقد لنقاط أمنية بالجهة، الأربعاء، أن "تعزيزات أمينة ستسقدم إلى ولاية المهدية لضمان حسن سير الموسم السياحي وانتشار أمني أفضل".وأوضح بودن، خلال الزيارة التي تخللتها مأدبة إفطار مع الأمنيين، أن "الوضع الأمني بالجهة جيد خاصة مع المجهودات التي تبذلها قوات الجيش الوطني التي تؤمن دوريات راجلة ومتنقلة ليلا نهارا".وأبرز المسؤول، في تصريح ل(وات)، أن مشروعا سيجري تنفيذه، قريبا، لتلافي النواقص على مستوى التجهيزات اللازمة للنقاط الأمنية والظروف الملائمة لضمان مناخ عمل جيد لرجال الأمن في مختلف مناطق الولاية".وأشار بودن، بالمناسبة، إلى "ما يتناقله السياح من راحة نفسية لدى اقامتهم بالوحدات الفندقية بالمهدية أو لدى تنقلهم مبينا أن نسبة امتلاء الفنادق ناهزت، إلى حد الآن، 60 بالمائة في انتظار بلوغ نسبة امتلاء كاملة خلال أشهر الذروة".وشدد الوالي على ضرورة العمل على تأمين توافد سياحي جيد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017 لتمديد أكثر ما يمكن من أيام العمل في القطاع مع الرفع من مستوى الايرادات من العملة الصعبة.وقال، في ذات الصدد، أن المهدية سجلت توافد أكثر من 6000 سائح إلى حد الآن مع ارتفاع ملحوظ للسياح الوافدين من الأسواق التقليدية نحو الوجهة التونسية على غرار فرنسا وألمانيا وايطاليا.جمر/