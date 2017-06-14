وزارة التربية تفتح تحقيقا بعد تعمد أطراف مجهولة تخريب آلات التشويش على شبكات الهاتف أثناء إجراء امتحان الباكلوريا

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 18:53:31

- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة سليم خلبوس اليوم الاربعاء عن تعمد أطراف مجهولة تخريب آلات التشويش على شبكات الهاتف التي تم وضعها في عدد من المؤسات التربوية أثناء اجراء امتحان الباكالوريا على غرار ما حدث في قفصة، مبينا ان الوزارة فتحت تحقيقا في الغرض وسيتم محاسبة من ثبت تورطه في ذلك.ونفى خلبوس الاربعاء في تصريح لمراسلة (وات) على هامش إشرافه على اختتام امتحانات الدورة الرئيسية للباكالوريا بمعهد محمود المسعدي بنابل، ماراج حول تسجيل تسريبات في عدد من امتحانات الباكالوريا قبل موعد إجرائها.وبين خلبوس أن محاولات الغش التي تم رصدها كانت معزولة حيث عمد بعض التلاميذ الى إدخال الهواتف الجوالة الى قاعة الامتحان وقاموا بتصوير الامتحانات ونشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، مؤكدا فشل هؤلاء التلاميذ في عملية الغش بفضل يقظة الأساتذة المراقبين.وأفاد ان الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا سيكون يوم 23 جوان الجاري وستنتظم دورة المراقبة أيام 27 و28 و29 و30 جوان ليتم التصريح بالنتائج يوم 8 جويلية القادم.وفي سياق آخر، أوضح خلبوس انه سيم الحفاظ على النظام السداسي مع تغيير طريقة الامتحانات لتكون موزعة على مدار السنة وذلك باعتماد نظام المراقبة المستمرة.وأضاف أن السنة الدراسية 2017- 2018 ستنطلق يوم 15 سبتمبر لتتواصل الى غاية 30 جوان، مشيرا إلى اعتماد ستة اسابيع دراسة وعطلة بأسبوع مع عطلة بأسوعين في ديسمبرلتتطابق العطل بين التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي.فتح