القضاة الاداريون يبلغون وزير العدل طلباتهم المستعجلة المتعلقة بإحداث دوائر ابتدائية ومطالبهم الإجتماعية

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 21:09:53

- أكد اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين خلال اجتماعهم صباح اليوم الاربعاء بوزير العدل غازي الجريبي بمقر الوزارة، ضرورة تفاعل الحكومة مع الطلبات المستعجلة للقضاء الإداري والمرتبطة خاصة بإحداث الدوائر الابتدائية استعدادا للانتخابات البلدية.واقترحوا خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لاتحاد القضاة الاداريين ، إحداث لجنة قيادة تضم ممثلين عن المحكمة الإدارية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وكتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية تتولى تذليل الصعوبات المتعلقة بتركيز المقرات حتى تكون جاهزة قبل موفى شهر أوت 2017 على أقصى تقدير.وكان مجلس وزاري انعقد بتاريخ بتاريخ 18 مارس الماضي صادق على إحداث 12 دائرة ابتدائيّة و4 دوائر إستئنافيّة ودعم الإطار البشري للقضاء الإداري ب 60 قاض و120 بين كتبة وعملة وموظّفين.وصدر أمر حكومي في 25 ماي 2017 يتعلق بإحداث 12 دائرة ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي.كما أكد المكتب المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وفورية لتحسين الوضع المادي للقضاة وذلك في انتظار إرساء نظام تأجير مستقل ومتحرك خاص بهم، مطالبين أيضا بتطوير خدمات تعاونية القضاة على ضوء المقترحات التي تقدم بها اتحاد القضاة الإداريين والشروع في تنقيح النصوص المتعلقة بها لضمان تمثيلية أكبر للقضاء الإداري وبمجلس إدارتها.وشدد على حق القضاة في الانتفاع بخدمات ديوان مساكن القضاة وضرورة تطوير خدماته لتشمل أكبر عدد ممكن من القضاة في كنف الشفافية والمساواة ، على غرار ضمان تمثيلية أكبر للقضاة الاداريين بمجلس مؤسسة الديوان.ودعا المكتب الى وضع نادي القضاة تحت تصرف تعاونية القضاة حتى يصبح الانتفاع به متاحا لجميع القضاة على قدم المساواة مع الحرص على حسن التصرف فيه وصيانته وإخراجه من "الوضعية السيئة التي أصبح عليها اليوم".حلا