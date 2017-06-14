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Economie

198 الف قنطار تقديرات انتاج الحبوب بولاية اريانة

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - بلغت التقديرات النهائية لانتاج الحبوب للموسم الفلاحي 2016 - 2017 بولاية اريانة، 198 الف قنطار، بمعدل انتاج في حدود 2ر23 قنطار في الهكتار الواحد، في حين يتوقع حصاد نحو 8 الاف و550 هكتارا من الحبوب بالجهة، وفق تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للفلاحة باريانة.

وتولت والية اريانة سلوى الخياري اليوم الاربعاء اعطاء اشارة انطلاق موسم الحصاد بالجهة، بضيعة احد الفلاحين بمنطقة شرفش 2 بسيدي ثابت، وذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجميع الحبوب، وتيسير نقلها الى مراكز التجميع في احسن الظروف.
ويوجد بولاية اريانة مركزان لتجميع الحبوب بمنطقتي سيدي ثابت وقنطرة بنزرت، بطاقة استيعاب تقدر ب742 الف قنطار، وقد تمت معاينة ظروف تجميع الحبوب والتثبت من جاهزيتها، الى جانب توفير حوالي 18 الة حاصدة، والات ربط التبن، والتزود بالتل، وتوفير الحاجيات من الاكياس للفلاحين، مع تعهد المسالك الفلاحية وصيانتها على امتداد 14 كلم لتيسير نقل المحاصيل.

وشددت والية اريانة على ضرورة التوقي من الحرائق بمزارع الحبوب، من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل واجتناب الخسائر، وذلك بالتنسيق مع الادارة الجهوية للحماية المدنية، فضلا عن دعوة الفلاحين لاتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الحرائق على غرار حرث جوانب الضيعات، وتعهد الات الحصاد، وتعديلها، وتخصيص جرارات مجهزة بصهاريج الماء للتدخل الفوري عند نشوب الحرائق.
س ف/باشا



Publié le:2017-06-14 19:10:13

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