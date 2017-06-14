نسبة تقدم ب20 بالمائة في مشروع إحداث منطقة صناعية بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 18:02:33

- حقق مشروع إحداث منطقة صناعية بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي (باعتمادات جملية قدرت بمليون و400 الف دينار) نسبة تقدم في الانجاز بحوالي 20 في المائة، وفق ما أكده معتمد الفوار حمزة العامري لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته ان هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية الفوار (باعتمادات جملية حددت ب5 مليون و600 الف دينار)، يرمي بالأساس الى دفع عجلة الاستثمار بالمنطقة عبر تحفيز المستثمرين على الانتصاب في فضاءات مهيأة قابلة للاستغلال المباشر، قصد المساهمة في تثمين المنتوج الفلاحي للمعتمدية".واشار الى انه توجد بهذه المنطقة الصناعية، التي تنجز بمنطقة الصابرية الشرقية على الطريق الرابطة بين معتمديتي الفوار ودوز، على مساحة 3 هكتارات "9 مقاسم وتضم 4 فضاءات صناعية بصدد التهيئة 2 منها بمساحة حوالي 80 مترا مربعا، و2 بمساحة 1200 متر مربع" .وأضاف ان "أشغال تهيئة البنية التحتية للمنطقة الصناعية قد انطلقت، وهي تشمل بالأساس مد شبكات الربط بالماء الصالح للشراب والتنوير، إضافة الى شبكات الاتصالات وتعبيد حوالي 2 كلم من الطرقات داخل المنطقة الصناعية، وإحداث مربض للسيارات ونقطة للحماية المدنية".حمد/باشا