ذهيبة : تبادل اطلاق نار بين الجيش وسيارات تهريب ليبية بالقرب من الساتر الترابي

واوضح بلاغ لوزارة الدفاع الوطني انه تم التفطن إلى دخول 6 سيارات تهريب للتراب التونسي وانزالها لأغنام قرب الساتر الترابي، وباقتراب الدورية العسكرية قام مسلحون على متن السيارات بالرمي عليها قبل أن يعودوا أدراجهم إلى التراب الليبي بعد أن قام العنصر العسكري برد الفعل والرمي عليهم.
إثر نهاية العملية تمكن العنصر العسكري من حجز 70 رأس غنم سيتم تسليمها إلى المصالح الديوانية.
Publié le:2017-06-14 00:23:27
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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