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Economie

عبد الكافي: البنك العالمي سيمنح لتونس قريبا قرضا بقيمة 500 مليون دينار

Mardi 13 Juin 2017
بــاب نــات - سيمنح البنك العالمي قريبا لتونس قرضا ماليا بقيمة 500 مليون دولار ، بحسب ما أعلن عنه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي.

وأكد عبد الكافي الثلاثاء، على هامش انعقاد ندوة الشراكة مع افريقيا التي تنعقد يومي 12 و13 جوان بالعاصمة الألمانية، برلين، أن قرار صندوق النقد الدولي بمنح قسط ثان بقيمة 314،4 مليون دولار (787 مليون دينار) من القرض المخصص لتونس، شجع الجهات المانحة على الاسثتمار في تونس.
وقال " هذا التمويل سيمكننا من دعم ميزانية سنة 2017 أو من تمويل قسم هام من هذه الميزانية".
وأوضح الوزير، أن عديد اللقاءات و الإجتماعات ستعقد الثلاثاء، مع مسؤولين عن البنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية والبنك العالمي والمستمثرين الأجانب، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الندوة تقديم عرض للتعريف بمناخ الأعمال وحوافز الإستثمار بتونس .
حر



Publié le:2017-06-13 14:47:56

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1 de 1 commentaires pour l'article 144023

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 13 Juin 2017 à 15h 04m |           
فرحانين بالنزول بتونس الى الهاوية بسرعة و هذا الهروب الى الامام وإغراق البلاد في ديون لا ندري ما الفائدة منها كل هذه القروض؟؟؟؟؟؟؟



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