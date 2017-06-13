Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Ba7lom Ma3ak.  
Economie

'' تخيل تونس خضراء'' شعار تظاهرة فنية تحسيسية للمحافظة على البيئة

Mardi 13 Juin 2017
بــاب نــات - نظمت وزارة الشؤون المحلية و البيئة ، مساء الاحد 11 جوان بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، تظاهرة فنية تحسيسية للمحافظة على البيئة ،تحت شعار « تخيل تونس خضراء »، وذلك في إطار إحياء أيام البيئة بتونس، والتي تمتد من 5 جوان الى 13 جوان، وذلك تزامنا مع اليوم و اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة.

وتخلل هذه السهرة، التي شهدت حضور عدد كبير من الجماهير، عرض أضـواء على المبانـي ،وعروض فنية وموسـيقية مصحوبـة بأنشـطة تحسيسـية ،وعـرض فيديـو « مابينـغ Mapping » علـى واجهـة المسـرح البلدي، ومعرض صور فوتوغرافية حول البيئة نظمته الوكالة الوطنية لحماية المحيط، كما تم زرع عدد من الشجيرات بشارع الحبيب بورقيبة من قبل المواطنين.

وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، بالمناسبة وفي تصريح اعلامي ،ان الوزارة اختارت ان تحتفل هذه السنة بأيام البيئة بطريقة مبتكرة ومميزة ، من خلال تشريك المواطنين في هذه الاحتفالات ،وذلك بهدف مزيد تحسيسهم وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على البيئة وعلى مواردها الطبيعية، مؤكدا أنه يمكن عبر الاقتصاد الاخضر أيضا خلق مواطن شغل عديدة بتونس وبالخارج، وهو ما تصبو إليه الوزارة حاليا وتعمل على تحقيقه

وواكب اجواء السهرة الفنية التحسيسية للمحافظة على البيئة ،أيضا وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، وكاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة، شكري بن حسن ، و بعض من النواب عن مجلس الشعب و عدد من ولاة تونس الكبرى.



Publié le:2017-06-13 14:12:10

cadre-20ae98424f71c487f5fbadac69e4484e-2017-06-13 14:12:10
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144020



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12077,6

  • (09 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 2,75371 DT        1$ =2,44425 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09 juin)   756,6 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144020 87|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires