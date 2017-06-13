إتفاق نقابة الصحفيين والمدير العام لإذاعة الزيتونة على تنفيذ 8 نقاط من اللائحة المهنية المقدمة من صحفيي الإذاعة

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 17:03:46

- تم الإتفاق خلال جلسة عمل إنعقدت أمس الإثنين، بين وفد من النَقابة الوَطنية للصَحفيين التُونسيين والمدير العام لإذاعة الزيتونة المصادرة، بمقر الإذاعة، على تنفيذ 8 نقاط من اللائحة المهنية المقدمة من صحفيي الإذاعة.وتتمثل هذه النقاط، وفق بلاغ نشرته النقابة اليوم الثلاثاء على موقعها، في إنتخاب رئيس تحرير في غضون أسبوعين بحضور وفد من النقابة، وصياغة ميثاق تحرير للإذاعة بالتعاون مع النقابة، خلال شهرين على أقصى تقدير.كما تشمل النقاط المتفق عليها، تحديد ساعات العمل حسب ما يمليه القانون، وتحسين ظروف العمل، وتوفير قاعة تحرير للصحفيين في أقرب الآجال، فضلا عن الحرص على تكوين الصحفيين ومشاركتهم في الدورات التدريبية، دون خصمها من إجازاتهم السنوية.وتوصل الطرفان كذلك، إلى الاتفاق على الفصل بين الإدارة والتحرير، والعمل على إعداد هيكلة تنظيمية واضحة للإذاعة، إلى جانب النظر في وضعية صحفية عاملة بالاذاعة والسعي إلى تسويتها.كما تعهد المدير العام لإذاعة الزيتونة بعرض ملف تنظيم الأجور على مجلس إدارة المؤسسة.سارة