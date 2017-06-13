وزير الشؤون الدينية يدعو إلى تجاوز التجاذبات والتركيز على العمل وتأطير الشباب

ونوه عظوم، في تصريح إعلامي بمناسبة الزيارة الميدانية التي أداها ظهر اليوم الاثنين إلى ولاية بنزرت، بالمجهود الرسمي والمجتمعي بالجهة في إطار مزيد تعزيز بيوت الله والعناية بها بالتنسيق مع الوزارة.
وكان وزير الشؤون الدينية تولى تدشين جامع وادي الرومين بمنزل جميل والذي تم إنجازه باعتمادات تقدر بحوالي 300 ألف دينار في انتظار استكمال الطابق الثاني به وافتتاح جامع عمر بن الخطاب بمنطقة الشبوحية من معتمدية بنزرت الجنوبية، قبل الاشراف على موكب ختم الحديث النبوي الشريف بجامع الربع من معتمدية بنزرت الشمالية.
كما أدى الوزير والوالي أحمد قويدر والوفد المرافق لهما زيارة لأسرة شهيد المؤسسة العسكرية الرقيب أول علي الخترشي القاطن بمنطقة الشبوحية ببنزرت الجنوبية، وعبروا خلالها عن تقدير الدولة والشعب التونسي للتضحية الغالية التي قدمها الشهيد من أجل عزة الوطن ومناعته.
مر/حلا
Publié le:2017-06-13 16:03:35
Par:BenMoussa (Tunisia )
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