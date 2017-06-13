تطور الإستثمارات المصرح بها في القطاع الفلاحي بنسبة 4ر73 بالمائة موفى ماي 2017

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 08:11:19

- تطورت الإستثمارات المصرح بها في القطاع الفلاحي، بنسبة 4ر73 بالمائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017، لتصل إلى 5ر636 مليون دينار (م د) مقابل 367 م د في 2016، وفق ما جاء في وثيقة نشرتها رئاسة الحكومة.وقدرت الإستثمارات المصرح بها، في شهر ماي 2017، بحوالي 137 م د، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016، حسب المصدر نفسه.يذكر أن جزءا من الإستثمارات المصرح بها خلال شهرين (أفريل وماي 2017)، يتعلق باقتناء تجهيزات ومعدات فلاحية.وتمثلت هذه المعدات المبرمج اقتناؤها في 744 جرارا و36 آلة حصاد، بكلفة جملية تقدر بنحو 50 م د.ويفسر توجه الفلاحين نحو اقتناء المعدات الفلاحية، ب"تحسن منظومة الإمتيازات الممنوحة في إطار القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بالإستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر أفريل 2017".فن