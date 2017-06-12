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حجز سيارة محملة بحوالي 17 ألف خرطوشة صيد في سبيطلة

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقصرين، عشية اليوم الإثنين، من حجز شاحنة صغيرة محملة بحوالي 17 ألف خرطوشة صيد (عيار 12 و16 مليمتر)، وذلك على مستوى أحد المسالك الفلاحية بمنطقة "الغرادق" في معتمدية سبيطلة، "أثناء عملية مطاردة دامت حوالي ساعة ونصف، بعد امتناع سائق السيارة عن الإمتثال لأوامر التوقف"، وفق الكاتب العام للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة بالقصرين، مراد بالضيافي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم إيقاف سائق الشاحنة المذكورة، بعد إعلام النيابة العمومية، لمزيد التحري في شأنه وأن هذه العملية تأتي في إطار التصدي لظاهرة التهريب، مؤكدا أن "عمل الفرق الديوانية بالقصرين متواصل وقد تم تكثيفه خلال شهر رمضان، تحسبا لأي طارئ".
مر



Publié le:2017-06-12 23:18:39

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