قايد السبسي: تونس عازمة على توفير كل الظروف الملائمة لدفع الإستثمار

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 23:16:25

- قال رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، "إن تونس التي تخوض حربا ضد الإرهاب والفساد، مقرة العزم على تهيئة وتوفير كل الظروف الملائمة لدفع الإستثمار".واعتبر قايد السبسي، في تصريح خص به اليوم الإثنين وسائل الإعلام التونسية، على هامش مشاركته في ندوة "الشراكة مع إفريقيا: استثمر من أجل مستقبل مشترك"، المنعقدة يومي 12 و13 جوان بالعاصمة الألمانية برلين، أن هذه المبادرة تشكل فرصة هامة للتفكير والإعداد لبناء مستقبل مشترك لجميع البلدان، من خلال تبادل التجارب والخبرات، فضلا عن توفير الدعم التقني والمالي للبلدان الإفريقية ومن بينها تونس.وأضاف رئيس الدولة أن "تونس التي طالما راهنت على إمكانياتها البشرية، تعد من بين الدول التي نجحت في تحقيق الإنتقال الديمقراطي وهي تولي الأهمية القصوى للإستثمار، باعتباره محرك كل تنمية اقتصادية.