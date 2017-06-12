قايد السبسي: تونس عازمة على توفير كل الظروف الملائمة لدفع الإستثمار

واعتبر قايد السبسي، في تصريح خص به اليوم الإثنين وسائل الإعلام التونسية، على هامش مشاركته في ندوة "الشراكة مع إفريقيا: استثمر من أجل مستقبل مشترك"، المنعقدة يومي 12 و13 جوان بالعاصمة الألمانية برلين، أن هذه المبادرة تشكل فرصة هامة للتفكير والإعداد لبناء مستقبل مشترك لجميع البلدان، من خلال تبادل التجارب والخبرات، فضلا عن توفير الدعم التقني والمالي للبلدان الإفريقية ومن بينها تونس.
وأضاف رئيس الدولة أن "تونس التي طالما راهنت على إمكانياتها البشرية، تعد من بين الدول التي نجحت في تحقيق الإنتقال الديمقراطي وهي تولي الأهمية القصوى للإستثمار، باعتباره محرك كل تنمية اقتصادية.
Publié le:2017-06-12 23:16:25
Par:jehaislestraitres (France ) Par Mobile
Sur:Tunisie : La guerre à la corruption; coup de poker tactique ou vraie politique publique?