دعم مالي ألماني لفائدة تونس بقيمة 300 مليون أورو

وأضاف الوزير أن ألمانيا أقرت إحداث خط تمويل جديد لفائدة تونس، بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بمناسبة ندوة "مبادرة الشراكة مع إفريقيا" (شراكة مجموعة 20 مع إفريقيا)، التي تنتظم يومي 12 و13 جوان 2017، ببرلين.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبي، يشارك في هذه الندوة بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على رأس وفد رسمي يضم كلا من خميس الجهيناوي وزير الخارجية وفاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، وزير المالية بالنيابة.
Publié le:2017-06-12 23:11:05
Par:jehaislestraitres (France ) Par Mobile
Sur:Tunisie : La guerre à la corruption; coup de poker tactique ou vraie politique publique?