دعم مالي ألماني لفائدة تونس بقيمة 300 مليون أورو

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 23:11:05

- تم وم الإثنين بالعاصمة الألمانية برلين "التوقيع على إتفاق شراكة بين تونس وألمانيا يتمثل في دعم مالي إضافي تقدمه ألمانيا لتونس، بقيمة جملية تبلغ 300 مليون أورو (835 مليون دينار) على امتداد ثلاث سنوات، بمعدل 100 مليون أورو كل سنة"، حسب ما صرح به وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي الذي أضاف أن الإتفاق ينص على دعم المالية العمومية.وأضاف الوزير أن ألمانيا أقرت إحداث خط تمويل جديد لفائدة تونس، بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بمناسبة ندوة "مبادرة الشراكة مع إفريقيا" (شراكة مجموعة 20 مع إفريقيا)، التي تنتظم يومي 12 و13 جوان 2017، ببرلين.يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبي، يشارك في هذه الندوة بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على رأس وفد رسمي يضم كلا من خميس الجهيناوي وزير الخارجية وفاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، وزير المالية بالنيابة.