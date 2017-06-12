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حجز أربع قطع أثرية بحوزة أربعة أشخاص بجربة

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - حجز أعوان منطقة الأمن الوطني بجربة من ولاية مدنين، أول أمس السبت، أربع قطع أثرية إحداها مرصعة بالذهب والألماس، و1.
5 كغ من الذهب المرحى "تبر"، إلى جانب مجموعة من الكتب وخريطة، كانت بحوزة أربعة أشخاص.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه باستشارة النيابة العمومية ،أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم والابحاث متواصلة.




Publié le:2017-06-12 18:30:08

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