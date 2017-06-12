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Politique

الامين العام لاتحاد الشغل يوقع الخميس القادم اتفاقا ينهي اعتصام الكامور

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - أفاد الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، بشير السعيدي، بأن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيوقع يوم الخميس القادم وثيقة الاتفاق الذي تم اعداده لوضع حد لاعتصام شباب الكامور المتواصل منذ قرابة الثلاثة اشهر، وذلك بصفته وسيطا بينهم وبين الحكومة وضامنا لتفعيل الاتفاق.

وأوضح خلال ندوة صحفية انعقدت، صباح اليوم الاثنين، بتطاوين، أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بادر بالاتصال بشباب الكامور لتقريب وجهات النظر وصياغة مجموعة من المطالب، مشيرا إلى أن هذه المطالب حظيت بإجماع المعتصمين وتمت احالتها على الحكومة للشروع في تفعيلها، على حد قوله.

وأضاف ان الاتحاد الذي دعم الحراك الشبابي منذ انطلاقته من اجل التشغيل والتنمية دون ان يكون طرفا فيه، لا يمكن له السكوت على ما آلت اليه الاوضاع من عنف وخسائر بشرية ومادية جسيمة بدءا بحرق مقرات أمنية ونهب مستودعات ديوانية وبلدية، وصولا إلى وفاة الشاب أنور السكرافي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 22 ماي المنقضي.
مر/يسر



Publié le:2017-06-12 14:49:55

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2 de 2 commentaires pour l'article 143976

Kjbthawri  ()  |Lundi 12 Juin 2017 à 15h 21m | Par           
Scandale...hkouma na pa pu negocier et lever le "sit in"...ugtt en une semaine arrive a debloquer tout!!! Donc Hkouma bari rawhi....

Jamjam  (Tunisia)  |Lundi 12 Juin 2017 à 15h 00m |           
Juste pour rappeler : l UGTT de Tataouine a déclenché les manifestations par une grève générale du secteur pétrolier sans l’accord de l UGTT



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