الامين العام لاتحاد الشغل يوقع الخميس القادم اتفاقا ينهي اعتصام الكامور

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 14:49:55

- أفاد الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، بشير السعيدي، بأن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيوقع يوم الخميس القادم وثيقة الاتفاق الذي تم اعداده لوضع حد لاعتصام شباب الكامور المتواصل منذ قرابة الثلاثة اشهر، وذلك بصفته وسيطا بينهم وبين الحكومة وضامنا لتفعيل الاتفاق.وأوضح خلال ندوة صحفية انعقدت، صباح اليوم الاثنين، بتطاوين، أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بادر بالاتصال بشباب الكامور لتقريب وجهات النظر وصياغة مجموعة من المطالب، مشيرا إلى أن هذه المطالب حظيت بإجماع المعتصمين وتمت احالتها على الحكومة للشروع في تفعيلها، على حد قوله.وأضاف ان الاتحاد الذي دعم الحراك الشبابي منذ انطلاقته من اجل التشغيل والتنمية دون ان يكون طرفا فيه، لا يمكن له السكوت على ما آلت اليه الاوضاع من عنف وخسائر بشرية ومادية جسيمة بدءا بحرق مقرات أمنية ونهب مستودعات ديوانية وبلدية، وصولا إلى وفاة الشاب أنور السكرافي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 22 ماي المنقضي.مر/يسر