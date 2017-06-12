فرق المراقبة الصحية تنجز 38270 عملية تفقد صحي خلال النصف الاول من شهر رمضان

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 16:12:19

- قامت فرق المراقبة الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة بتامين 38270 عملية تفقد صحي خلال النصف الاول من شهر رمضان الكريم تم خلالها اخذ 2815 عينة من المواد الغذائية لاجراء التحاليل المخبرية اللازمة ورفع 2849 مخالفة صحية وتحرير 532 محضر.واقترحت فرق المراقبة في هذا الشان حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم الاثنين غلق 103 محلا مخلا بشروط حفظ الصحة وحجز كمية 604 طن و 8508 لتر من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.و واصلت فرق المراقبة خلال الاسبوع الثاني من الشهر الكريم مراقبة المؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية بكامل جهات البلاد، حيث شملت انشطة المراقبة مؤسسات ومحلات انتاج وخزن وعرض المواد الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع والمطاعم ذات الصبغة الاجتماعية على غرار المطاعم الجامعية ودور المسنين للوقوف على مدى احترام شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات واتخاذ الاجراءات المستوجبة ضد المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل بهدف منع ترويج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.واضاف البلاغ ان عمليات مراقبة الاغذية ستتواصل خلال النصف الثاني من شهر الصيام على امتداد كامل اليوم بما في ذلك الفترة الليلية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك واصحاب المؤسسات والمحلات التي لاتحترم شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات.