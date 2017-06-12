Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Awal-Hamsa  
Santé

فرق المراقبة الصحية تنجز 38270 عملية تفقد صحي خلال النصف الاول من شهر رمضان

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - قامت فرق المراقبة الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة بتامين 38270 عملية تفقد صحي خلال النصف الاول من شهر رمضان الكريم تم خلالها اخذ 2815 عينة من المواد الغذائية لاجراء التحاليل المخبرية اللازمة ورفع 2849 مخالفة صحية وتحرير 532 محضر.

واقترحت فرق المراقبة في هذا الشان حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم الاثنين غلق 103 محلا مخلا بشروط حفظ الصحة وحجز كمية 604 طن و 8508 لتر من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.

و واصلت فرق المراقبة خلال الاسبوع الثاني من الشهر الكريم مراقبة المؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية بكامل جهات البلاد، حيث شملت انشطة المراقبة مؤسسات ومحلات انتاج وخزن وعرض المواد الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع والمطاعم ذات الصبغة الاجتماعية على غرار المطاعم الجامعية ودور المسنين للوقوف على مدى احترام شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات واتخاذ الاجراءات المستوجبة ضد المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل بهدف منع ترويج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
واضاف البلاغ ان عمليات مراقبة الاغذية ستتواصل خلال النصف الثاني من شهر الصيام على امتداد كامل اليوم بما في ذلك الفترة الليلية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك واصحاب المؤسسات والمحلات التي لاتحترم شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات.



Publié le:2017-06-12 16:12:19

cadre-eb56da39bddb1950f4a814c23f9ae4b6-2017-06-12 16:12:19
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143967



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12365,2

  • (08 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75247 DT        1$ =2,43816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08 juin)   772,0 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143967 560|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires