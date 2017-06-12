رئيس الجمهورية يحل بالعاصمة الألمانية برلين تونس 12 جوان 2017

وسيكون اللقاء، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، مناسبة للنظر في فرص التنمية بإفريقيا.
ويؤدي رئيس الجمهورية في هذا السياق عدة لقاءات مع مسؤولين من البلدان المشاركة في القمة.
وتهدف ندوة برلين، التي تعد تكميلية لمبادرات وبرامج أخرى على غرار أجندا 2063 للاتحاد الإفريقي وأجندا 2030 لمنظمة الأمم المتحدة إلى الترويج للإستثمارات الخاصة والبنية التحتية المزمع تطويرها في إفريقيا وضمان الشغل للشباب الإفريقي.
Publié le:2017-06-12 12:26:15
Par:amorbt (Tunisia )
Sur:بين الدكتور المرزوقي و غادة عبدالرازق .. إعلام العار يواصل انحداره !