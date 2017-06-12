Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - 3achek Errou7  
Politique

رئيس الجمهورية يحل بالعاصمة الألمانية برلين تونس 12 جوان 2017

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - حل موكب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في ندوة "مبادرة الشراكة مع إفريقيا" (شراكة مجموعة 20 مع إفريقيا)، التي تنتظم يومي 12 و13 جوان 2017 ببادرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وسيكون اللقاء، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، مناسبة للنظر في فرص التنمية بإفريقيا.
ويؤدي رئيس الجمهورية في هذا السياق عدة لقاءات مع مسؤولين من البلدان المشاركة في القمة.

وتهدف ندوة برلين، التي تعد تكميلية لمبادرات وبرامج أخرى على غرار أجندا 2063 للاتحاد الإفريقي وأجندا 2030 لمنظمة الأمم المتحدة إلى الترويج للإستثمارات الخاصة والبنية التحتية المزمع تطويرها في إفريقيا وضمان الشغل للشباب الإفريقي.




Publié le:2017-06-12 12:26:15

cadre-72855875de9f71438db528d53c44ac11-2017-06-12 12:26:15
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143962



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12365,2

  • (08 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75247 DT        1$ =2,43816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08 juin)   772,0 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143962 426|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires