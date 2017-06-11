أشغال استكمال القسط الأول من مشروع مدينة الثقافة تقدمت بنسبة 55 بالمائة

Dimanche 11 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-11 11:53:29

- تقدمت أشغال إستكمال القسط الأول من مشروع مدينة الثقافة بالعاصمة بنحو 55 بالمائة إلى موفى ماي 2017.وأفاد رئيس المشروع معتوق بن عامر في تصريح ل(وات) أن الآجال التعاقدية لإنهاء أشغال القسط الأول ستكون في أكتوبر 2017، مستبعدا حصول تأخير في إتمام هذا القسط.وبين مدير المشروع أن العديد من الفضاءات الداخلية إنطلقت بعد عملية تجهيزها بمعدات الصوت الخاصة والإضاءة والإنارة على غرار قاعات العروض.وتمتد مساحة القسط الأول من المشروع، ، الذي يتم بإشراف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على مراقبته، على 49 ألف متر مربع مغطاة وتتكون من قاعة أوبرا بها 1800 مقعدا وأوديتوريوم يتوفر على 700 مقعدا ومسرحا تجريبيا يحوي 400 مقعدا و77 أستوديو لإنتاج الموسيقى والمسرح والرقص بالإضافة إلى مكتبة رقمية وأخرى سنمائية وقاعات عرض وأخرى لحفظ الإبداعات الفنية ومحلات تجارية ذات علاقة بالثقافة وبرج يرتفع إلى 600 مترا يوفر مشهدا كاملا للعاصمة وضواحيها.وتقدر كلفة استكمال المشروع في قسطه الأول، الذي تعطل لسنوات بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011، ب3ر76 مليون دينار يتم توفيرها عن طريق ميزانية الدولة.وكان رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد قد أعطى إشارة انطلاق استكمال أشغال القسط الأول من المشروع منذ مارس 2016.وسيتم تنفيذ القسط الثاني من مشروع مدينة الثقافة، وفق ذات المصدر، على مساحة 2ر2 هكتار.وأوضح أن الدراسات الفنية جاهزة في انتظار إطلاق طلب العروض من طرف وزارة الثقافة مشيرا إلى أن الكلفة الأولية ستكون في حدود 70 مليون دينار.ولم يقع بعد تحديد طرق تمويل هذا القسط من المشروع عن طريق ميزانية الدولة أو عن طريق الاقتراض.م/محرز