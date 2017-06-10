احتراق حافلة عسكرية بثكنة تطاوين بسبب خلل كهربائي

Samedi 10 Juin 2017



بــاب نــات - أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، بلحسن الوسلاتي، ان احتراق الحافلة العسكرية، مساء السبت، بثكنة تطاوين يعود الى خلل كهربائي.

واضاف الوسلاتي في تصريح ل"وات"، أن الحافلة كانت في مهمة طوال اليوم.

ويشار الى ان ثكنة تطاوين سجلت، مساء السبت، احتراق حافلة عسكرية بمراب الثكنة دون حدوث اضرار.

ديجة









Publié le:2017-06-10 23:56:18

