تواصل انجاز عدد من مشاريع البنية الاساسية بالقطاع الثقافي بسيدي بوزيد

Samedi 10 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 20:05:22

- تواصل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد انجاز عدد من مشاريع البنية الاساسية الهامة التي من شأنها أن تثري المشهد الثقافي في الجهة وتدعمه، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية، زهير عامرفي تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.و أوضح أن هذه المشاريع تتمثل في بناء دار ثقافة بالاسودة بسيدي بوزيد الشرقية بتكلفة مالية تبلغ 1600 ألف دينار وقد ناهزت نسبة تقدم أشغاله 20 بالمائة، إلى جانب مشروع بناء دار ثقافة في منطقة "أولاد حفوز" بتكلفة 1300 الف دينار ، وهو حاليا في مرحلة الاعداد لطلب العروض، فضلا عن مشروع بناء مركز جهوي للفنون الدرامية بسيدي بوزيد بتكلفة 2458 ألف دينار بلغت نسبة تقدم أشغاله 40 بالمائة.وذكر، من جهة أخرى، أنه تم حل الاشكال العقاري الخاص ببناء دار الثقافة "السبالة" التي خصصت لها اعتمادات مالية تناهز المليون دينار في انتظار التخصيص النهائي لقطعة الارض لفائدة وزارة الثقافة، فيما يتواصل تعطل مشروع بناء المكتبة العمومية بالمكارم وهو مشرع رصدت له اعتمادات بقيمة 800 الف دينار وهو معطل بسبب اشكال عقاري.وأفاد بأنه تم استكمال انجاز بناء دار ثقافة بمعتمدية "سيدي علي بن عون" بتكلفة 1700 ألف دينار، حيث بلغت نسبة الانجاز 100 بالمائة، فضلا عن بناء مكتبة عمومية بـ"سوق الجديد" بتكلفة 600 ألف دينار، تم انجازها في انتظار القبول النهائي، إلى جانب إحداث مكتبة عمومية بـ"فائض" بتكلفة 500 الف دينار تم فتحها للرواد يوم 27 مارس 2017.كوثر/أم