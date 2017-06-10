الكشف عن خلية تكفيرية متكونة من أربعة عناصر في قرمبالية من ولاية نابل

Samedi 10 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 12:11:58

- تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية من ولاية نابل أمس الجمعة، من الكشف عن خليّة تكفيريّة تنشط بمنطقة عين طبرنق التابعة لمعتمدية قرمبالية.وتتكوّن الخلية وفق بلاغ لوزارة الداخلية، من أربعة عناصر يتبنون الفكر التكفيري ويُمجّدون التنظيم الإرهابي "داعش"، ويُشيدون بعمليّاته الإرهابيّة ويُحرّضون على الإرهاب عبر شبكات التواصل الإجتماعي ويتواصلون مع عناصر تكفيريّة بالدّاخل والخارج.وأضاف البلاغ، ان النيابة العموميّة، أذنت بعد مراجعتها لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإنضمام إلى خليّة ذات صبغة إرهابيّة".