رئيس الحكومة يمنح الجمعيات أجل شهر لنشر تقاريرها المالية

Samedi 10 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 10:53:11

- جاء في بلاغ صادر مساء الجمعة عن رئاسة الحكومة أنه عملا بالفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد منح أجل شهر لجميع الجمعيات قصد نشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية المتحصلة عليها، وذكر مصادرها وقيمتها وموضوعها، وذلك بمكتوب مضمون الوصول للكتابة العامة للحكومة مع الإعلام بالبلوغ في الآجال نفسها.