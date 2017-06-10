Samedi 10 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 00:27:01

- نظمت مساء الجمعة 09ماي 2017 جمعيات و منظمات من المجتمع المدني وقفة تضامنية مع دولة قطر أمام سفارتها بتونس . وذلك لمساندتها بعد قرار المقاطعة الذّي انتهجته ثلاثة دول من الخليج الإمارات ،السعودية والبحرين .ورفع المتظاهرون شعارات عديدة تندد بهذه المقاطعة مثمنين الموقف التونسي المحايد وداعين الدول المقاطعة الى مراجعة سياستها تجاه تونس وقطر نظر لما تقدمه هذه الدولة الشقيقة من دعم للتونسيين وكل العرب.و للإشارة، فقد أكّد وزير الخارجية خميس الجهيناوي حرص رئيس الجمهورية على دعوة الأشقاء الخليجيين لتجاوز خلافاتهم عبر الحوار والتفاهم والعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة للحفاظ على مناعة وأمن دول الخليج بصفة خاصة والأمن القومي العربي بصفة عامة.