ورفع المتظاهرون شعارات عديدة تندد بهذه المقاطعة مثمنين الموقف التونسي المحايد وداعين الدول المقاطعة الى مراجعة سياستها تجاه تونس وقطر نظر لما تقدمه هذه الدولة الشقيقة من دعم للتونسيين وكل العرب.
و للإشارة، فقد أكّد وزير الخارجية خميس الجهيناوي حرص رئيس الجمهورية على دعوة الأشقاء الخليجيين لتجاوز خلافاتهم عبر الحوار والتفاهم والعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة للحفاظ على مناعة وأمن دول الخليج بصفة خاصة والأمن القومي العربي بصفة عامة.
Publié le:2017-06-10 00:27:01
Par:Sly (Tunisia )
Sur: وقفة تضامنية مع دولة قطر أمام سفارتها بتونس