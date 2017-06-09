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Politique

الشاهد يؤكد أن مكافحة الفساد ليست حملة انتقائية أو ظرفية

Vendredi 09 Juin 2017
بــاب نــات - أكد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أوضح أن الحرب على الفساد هي " سياسة ... لها رؤيتها واستراتيجيتها وليست حملة انتقائية أو ظرفية".

وأوضح الشابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، عقب اجتماع لرئيس الحكومة بالأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والداعمة لحكومة الوحدة الوطنية، أن الشاهد أكد أن الدولة وجدت كل الدعم من مختلف المؤسسات والمنظمات الوطنية في خطواتها ضد الفساد.

من جانبه، صرح رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لـ(وات)، بأن الاجتماع تطرق أيضا للأوضاع بتطاوين وبالتحديد في الكامور، مشيرا الى أن الاتجاه العام، يؤكد "قرب التوصل الى حل المشكل بالجهة ووضع حد لتعطل الانتاج، مع التزام الحكومة بالحوار نهجا لحل المشكل وإبداء التضامن مع أهالي الجهة وتقدير الظروف الصعبة التي تعاني منها".

وأضاف الغنوشي أن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، توفيق الراجحي، قدم خلال هذا الاجتماع تقريرا حول سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الاتجاه الغالب هو نحو تفهم المؤسسة الدولية لظروف تونس وإقرار الاتفاق معها على "تقديم جزء من القرض الذي طلبته تونس".


يذكر أن الاجتماع الذي دار بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحضره رؤساء والأمناء العامون للاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين إضافة الى رؤساء أحزاب الجمهوري والنهضة ونداء تونس وافاق تونس والمبادرة، تطرق الى الوضع العام بالبلاد وبالخصوص الوضع الأمني والوضع الاقتصادي وملف تطاوين وسياسة الحكومة في مجال مكافحة الفساد.


Publié le:2017-06-09 22:46:50

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1 de 1 commentaires pour l'article 143884

Mandhouj  (France)  |Vendredi 09 Juin 2017 à 23h 25m |           
الشاهد يؤكد أن مكافحة الفساد ليست حملة انتقائية أو ظرفية

و لا يجب أن تكون ، لأن هناك أين تفقد الحكومة ضمير المساندة التي حدثت نتيجة هذه العملية .. رغم كل ما يمكن أن نلوم عليها ، و فعلا هناك عديد الإخفاقات الحكومية في هذه العملية ، خاصة التوقيت ! وهو ما يدفع ليفكر المواطن ، أن الحكومة ارادت أن تلعبها قادرة على هكذا توجه في محاربة الفساد ، في وقت الاحتجاجات كادت تاسف بها و بالايتلاف الحاكم ... اليوم الاحتجاجات تتكاثر ، ليس لمنع الحكومة من الاستمرار في عملية محاربة الفاسدين و إنما لدفعها في هكذا طريق
... الذين امضوا على وثيقة قرطاج كثير منهم أصبح في المعارضة .. يمكن أن نسأل ، ما هي الدوافع ؟

على كل حال :
- لا تنمية دون حرب على الفساد ،
- لا تنمية دون شن حرب شرسة على الموازي ، داخل منظومات الدولة ، كما في السوق ،
- لا تنمية دون إستكمال المسارات الدستورية ..
هذا يجب أن نفهمه .. و نريد من الحكومة أن تنتقل في حربها على نوع من الفساد ، إلى فتح أبواب أخرى في هذه الحرب ، التي نريد أن حقيقية . ثم على الحكومة أن تدخل في عملية حلول جذرية في إطار رؤية متكاملة للتنمية في الجيهات .. دون ذلك الاحتجاجات ستستمر و ستتأزم الحالة الاجتماعية للمواطن ، و ستكون الدولة لقمة صائغة للمنظومات الموازية ، و التدخلات الخارجية التي تساند تلك المنظومات الموازية سوف تهلك الدولة .. تونس لا يجب أن تخاف ، تونس لا يجب أن تذهب من
أبواب عدة في حربها على الموازي و على الرشوة .. هناك باب واحد : الإلتحام بالشعب و فتح أبواب النار (الأمن و القضاء ) على كلاب الموازي .

الخوف ممنوع من الدول التي تؤسس للموازي في تونس .. من خاف تلك الدول ، و على رأسها الامارات و إسرائيل ، هلك ، و أهلك البلاد معه .

ثم الحذر الحذر من حفتر ، فإن له يد كبيرة في إستراتيجية إهلاك تونس .



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