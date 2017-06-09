القطاع الخاص في تونس لا يدل بموقف قطعي من اتفاقية ''الأيليكا''

Vendredi 09 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-09 17:53:36

- لا يدل العدد، الذي أسنده القطاع الخاص، في حدود 56 نقطة، بشكل جلي عن رفض أو قبول إعتماد إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (أيليكا) وفق النسخة الثانية من مؤشر تقبل الأيليكا في تونس، الذي يقوم بإعداده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.وعبر القطاع الفلاحي، بعدد مسند في حدود 44 نقطة، عن رفضه إعتماد إتفاق (أيليكا) في تونس.وترى المؤسسات الفاعلة في القطاع أن الإتفاق بمثابة تهديد لنشاطها. فيما لم يدل قطاع الخدمات، المتحصل على 51 نقطة، بموقفه تجاه الأيليكا بالرفض أو القبول.نفس الشيء بالنسبة إلى مؤسسات القطاع الصناعي، التي منحت 69 نقطة، إذ لم يكن واضحا تقبل أو رفض القطاع لنفس الإتفاقية.والجدير بالذكر أن نتائج النسخة الثانية من المؤشر أظهرت نفس توجه النسخة الأولى (2016) إذ أسند في إطارها القطاع الفلاحي 37 نقطة والخدمات 59 نقطة والصناعة 76 نقطة.يذكر أن هذا المؤشر، الذي يعده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يهدف أساسا إلى تحديد أي من قطاعات النشاط الجاهزة لعملية التحرير، والتي يمكن أن تحافظ على قدرتها التنافسية وأي من القطاعات التي تعتبر أن الانفتاح يشكل تهديدا بسبب المنافسة التي تفرضها السوق الأوروبية.ويعتمد المؤشر على 4 محاور أساسية تسمح بتحديد الأعداد، التي يمكن أن يسديها كل قطاع نشاط وتتعلق هذه المحاور بالوضعية التنافسية ومدى معرفة محتوى إتفاقية الأيليكا وإنعكاساتها الممكنة واعتماد هذه الاتفاقية.ويعد 56 بالمائة من رؤساء المؤسسات على علم بمدى تقدم المفاوضات المتعلقة بهذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.وتستقي نسبة 51،60 بالمائة من العينة معلوماتها فيما يتعلق بالمفاوضات من وسائل الإعلام ومنها الصحافة المكتوبة والإذاعات والتلفزيون، و35،5 بالمائة عن طريق المنظمات المهنية و9،7 بالمائة عن طريق الهياكل الحكومية و3،02 بالمائة بإعتماد مصادر أخرى.وتعتبر 36،4 بالمائة أنه من الأولويات، التي يجب أن تشملها المفاوضات هي التمشيات الإدارية و18،2 بالمائة البيئة غير التنافسية و15،9 بالمائة قواعد المنشأ و13،6 بالمائة الجباية.كما يرى 11،4 بالمائة ضرورة أن تشمل المفاوضات متطلبات سلامة المواد و4،5 بالمائة المواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة الشغلية.وفيما يتعلق برأي رؤساء المؤسسات في برنامج الحكومة فقد أسندوا في هذا الصدد 2،77 من 5 بالنسبة إلى مشاركة القطاع الخاص و2،68 من 5 بالنسبة إلى الأشغال الأولية و2،53 بالنسبة إلى برنامج التأهيل و2،38 لعملية الاتصال و2،36 لمشاركة المجتمع المدني.ودعا رؤساء المؤسسات، الذين تم إستجوابهم الى إرساء علاقات إتصالية بشأن إتفاقية الأيليكا وضمان إنخراط مختلف الفاعلين والأخذ في الإعتبار الإختلاف في النضج بين المؤسسات من الضفتين وتشريك القطاعات الاقتصادية على أساس الدراسات القطاعية والاستماع الى الشركاء الاجتماعيين.وأبرزوا ضرورة إعطاء الأولوية للشغل والتصدير وتحديد هدف لهذا الإتفاق وتحقيق التناسق مع القطاع الخاص والتقييم المدقق والموضوعي للإتفاق القديم المبرم مع الإتحاد الأوروبي والأخذ في الإعتبار القطاعات الهشة وانتقاء المجالات القابلة للتحرير.ناد