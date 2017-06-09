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Politique

منصف المرزوقي: حماس ليست حركة ارهابية والهجمة على قطر لن يكتب لها النجاح

Vendredi 09 Juin 2017
بــاب نــات - قال رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب حراك تونس الارادة محمد منصف المرزوقي الخميس 8 جوان أن حركة حماس ليست حركة ارهابية وانما هي حركة وطنية.

ووضح منصف المرزوقي في تصريح لوكالة شهاب للأنباء أن حركة حماس لم تقم بأية أعمال ارهابية واتهامها بالارهاب كلام فارغ, مشيرا الى أن مقاومة الشعب المحتل للاحتلال حق مشروع كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية، وحماس تدافع عن شعبها وأرضها المحتلة.

وقال منصف المرزوقي أن الحملة التي تتعرض لها دولة قطر لن يكتب لها النجاح, مضيفا " ستنكسر هذه الدول الأربعة مثلما تكسرت الهجمة على تركيا، وواضح أن هذه المجموعات هي التي تآمرت على تركيا وفشلت، وستفشل أمام صمود قطر".




Publié le:2017-06-09 01:50:14

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1 de 1 commentaires pour l'article 143849

Ammar  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juin 2017 à 02h 26m | Par           
لا تستغربو كثيرا أن بعض وسائل الإعلام ضبعت هذه الأيام... طلعتلهم قرعة... البجبوج طلعلهم في آخر حلقة مرزوقي لايت : -مثل خلفه مازال مواصل في تحالفه مع النهضة الذي أضحى استراتيجيا -رغم الضغوطات لم يرجع سفير بشار الذي أطرده خلفه -رغم كل الحملات لم ينحاز لحفتر في ليبيا -رغم السيارات المصفحة لم يصطف في محور الإمارات السيسي ضد قطر التي يدرك أنه كيف يجد الجد لم تجد البلاد سواها منذ 2011



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