منصف المرزوقي: حماس ليست حركة ارهابية والهجمة على قطر لن يكتب لها النجاح

Vendredi 09 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-09 01:50:14

- قال رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب حراك تونس الارادة محمد منصف المرزوقي الخميس 8 جوان أن حركة حماس ليست حركة ارهابية وانما هي حركة وطنية.ووضح منصف المرزوقي في تصريح لوكالة شهاب للأنباء أن حركة حماس لم تقم بأية أعمال ارهابية واتهامها بالارهاب كلام فارغ, مشيرا الى أن مقاومة الشعب المحتل للاحتلال حق مشروع كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية، وحماس تدافع عن شعبها وأرضها المحتلة.وقال منصف المرزوقي أن الحملة التي تتعرض لها دولة قطر لن يكتب لها النجاح, مضيفا " ستنكسر هذه الدول الأربعة مثلما تكسرت الهجمة على تركيا، وواضح أن هذه المجموعات هي التي تآمرت على تركيا وفشلت، وستفشل أمام صمود قطر".