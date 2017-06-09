منصف المرزوقي: حماس ليست حركة ارهابية والهجمة على قطر لن يكتب لها النجاح

ووضح منصف المرزوقي في تصريح لوكالة شهاب للأنباء أن حركة حماس لم تقم بأية أعمال ارهابية واتهامها بالارهاب كلام فارغ, مشيرا الى أن مقاومة الشعب المحتل للاحتلال حق مشروع كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية، وحماس تدافع عن شعبها وأرضها المحتلة.
وقال منصف المرزوقي أن الحملة التي تتعرض لها دولة قطر لن يكتب لها النجاح, مضيفا " ستنكسر هذه الدول الأربعة مثلما تكسرت الهجمة على تركيا، وواضح أن هذه المجموعات هي التي تآمرت على تركيا وفشلت، وستفشل أمام صمود قطر".
Publié le:2017-06-09 01:50:14
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur:السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كياناً ضمن قوائم الإرهاب